El hecho ocurrió el pasado domingo en la localidad neuquina de Junín de los Andes, donde un hombre golpeó e intentó asesinar a su ex pareja y madre de su hijo al gatillarle con un rifle. Sin embargo y de forma milagrosa, el proyectil no salió y la mujer pudo escapar.

De acuerdo a lo informado por el área de prensa del Ministerio Público Fiscal, el nuevo intento de femicidio sucedió en la vivienda donde vivían el acusado con su ex pareja y el hijo en común, quien es menor de edad.

Entre las 14:30 y las 15, mantuvieron una discusión y luego el acusado "sacó un rifle de una valija. Le apuntó y gatilló el arma, pero el proyectil no salió", señalaron en el relato.

La víctima y su hijo alcanzaron a escapar escapar pero no sin antes que el acusado la golpeara con sus puños. Alrededor de las 19:30 de ese mismo domingo,"la mujer regresó y encontró carteles pegados con insultos hacia ella, que el imputado no le permitió quitar. Horas después, le exigió que le devuelva una suma de dinero y amenazó con matarla si no lo hacía", indicó LM Neuquén..

Al día siguiente, la mujer denunció al agresor, quien fue detenido por la Policía y puesto a disposición de la fiscalía local hasta la realización de la audiencia de este martes, Entre los cargos al agresor, detallaron delitos de homicidio calificado por el uso de arma de fuego y por mediar violencia de género en grado de tentativa; amenazas; lesiones leves calificadas por el vínculo y por mediar violencia de género; y tenencia de arma de uso civil sin la debida autorización.

Asimismo, para resguardar la integridad de la víctima y su círculo familiar, desde la fiscalía solicitaron que el agresor quedase detenido con prisión preventiva.

Pese a la oposición de la defensa, finalmente, el juez de garantías que dirigió la audiencia avaló la formulación de cargos y fijó la prisión preventiva por un lapso de 60 días. Además, abrió la etapa de investigación por un plazo de cuatro meses.