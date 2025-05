Un padre fuera de control protagonizó un violento episodio en Catriel luego de que el entrenador de fútbol de su hijo decidiera no incluirlo como titular. El hecho ocurrió el 2 de febrero de 2023 en un predio ubicado en La Habana y Avenida Libertad, al norte de la localidad rionegrina. El hombre, de 36 años y empleado petrolero, irrumpió en el campo de juego alterado y comenzó a discutir con el técnico, en medio de un entrenamiento con varios niños presentes.

La agresión fue inmediata y brutal. De acuerdo a la reconstrucción judicial, el hombre empujó al entrenador haciéndolo caer al suelo y luego le pegó una piña en el rostro, que le provocó una herida en la comisura de la boca. No conforme con eso, antes de retirarse, amenazó al técnico y a su entorno con frases intimidantes: “Los voy a hacer cagar, cuando me los cruce los voy a cagar a trompadas”.

La situación fue judicializada y el atacante fue imputado por el delito de lesiones leves, aunque no llegó a juicio. En julio de ese mismo año, la defensa presentó una propuesta de suspensión del juicio a prueba (probation), que fue aceptada por la Fiscalía y la querella. A cambio, el acusado debió pagar 10 mil pesos a la víctima, no acercarse al entrenador, fijar domicilio, no cometer nuevos delitos, abstenerse del consumo de alcohol o drogas en la vía pública y presentarse trimestralmente ante la policía.

El cumplimiento de las medidas fue monitoreado durante un año. Hace pocos días se realizó una audiencia para evaluar el desempeño del imputado y su abogado solicitó el sobreseimiento definitivo. La fiscal Andrea Bolognese no se opuso, al comprobar que las reglas habían sido cumplidas al pie de la letra. La jueza María Agustina Bagniole accedió al pedido y dictó la desvinculación formal del acusado, dejando constancia de que la causa no afectará su buen nombre y honor.