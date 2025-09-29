Un violento hecho se registró este fin de semana en la ciudad de Trelew, cuando cinco menores abordaron a otro adolescente en plena vía pública para robarle una gorra y un teléfono celular. Los más chicos de los delincuentes tienen tan solo 12 años.

El hecho ocurrió en la Plaza Independencia, en plena zona céntrica de la ciudad del Valle, cuando un grupo de menores —dos de 15 años, otros dos de 12 y el restante de 13 años— se acercó a un menor que se encontraba en el lugar; y, sorpresivamente, comenzaron a golpearlo y le sacaron sus pertenencias.

Sin embargo, no contaban con que el padre de la víctima estaba en las cercanías. El hombre vio la situación y salió a perseguir a los agresores, logrando recuperar los elementos robados por sus propios medios antes de que la policía interviniera.

Minutos después, los efectivos llegaron al lugar y procedieron a la aprehensión de los cinco adolescentes, bajo los cargos de “tentativa de robo en poblado y en banda”.

El fiscal de turno, Mauro Quintero, dispuso que los menores fueran restituidos a sus tutores mediante el acta correspondiente, al tratarse de personas inimputables por su edad. En el procedimiento también participaron el Defensor Público, Sergio Rey, y la Asesora de Familia, Carolina Van Domselaar, quienes intervinieron para garantizar los derechos de los menores involucrados.

La intervención de menores en hechos de inseguridad en la ciudad de Trelew preocupa a las autoridades.

El hecho quedó bajo investigación y se espera que se analicen las circunstancias en las que ocurrió el ataque para determinar si hubo planificación previa o si se trató de un hecho espontáneo.

Este tipo de situaciones en espacios públicos encendió nuevamente las alarmas sobre la presencia de grupos de adolescentes involucrados en hechos de violencia y robos menores en la ciudad, especialmente en zonas céntricas muy concurridas durante los fines de semana.

La Comisaría Tercera de Trelew intervino el pasado lunes luego de las 19 horas tras un llamado que alertaba sobre una riña en la vía pública en la intersección de Corrientes y Ecuador, un hecho que derivó en la detención de dos mujeres y el secuestro de un arma de fuego ilegal.

Según el informe policial, el episodio comenzó cuando se recibió un llamado reportando una disputa violenta entre un grupo de siete personas, en su mayoría mujeres, que se estaban agrediendo.

Al arribar al lugar, los efectivos observaron la presencia de una mujer de 29 años que intentaba huir rápidamente con un menor en brazos. Durante la intervención, se logró detectar que la joven portaba un revólver calibre 3,57 milímetros, el cual estaba oculto.

Lo llamativo del caso es que el arma tenía borrados tanto la marca como el número de serie, acción que se interpreta como un intento de dificultar su rastreo. El revólver, además, contaba con cinco cartuchos, lo que sumó gravedad a la situación debido al riesgo que implicaba su porte ilegal.