Un operativo policial en la zona de chacras de Cipolletti terminó con la incautación de más de 4 kilos de marihuana y la recuperación de dos vehículos robados, en un procedimiento que superó con creces el objetivo inicial de investigar una denuncia por abuso de armas.

El allanamiento, encabezado por el Destacamento 128º de Ferri con apoyo del Grupo Especial COER y la División Toxicomanía, se realizó en una vivienda de calle Esmeralda. Allí, los efectivos hallaron 4,068 kilos de marihuana en ladrillos, una balanza de precisión y fertilizantes para cultivo indoor. El valor estimado de la droga en el mercado ilegal supera los tres millones de pesos.

“Fue un fuerte golpe al narcotráfico en la región”, destacaron las autoridades.

Autos robados en el patio

Durante el procedimiento también se encontraron una Renault Kangoo y una moto Zanella ZR150, ambas con pedido de secuestro por robos cometidos en Neuquén. Este hallazgo reforzó las sospechas de que en el lugar se desarrollaban otras actividades ilícitas.

La Fiscalía Federal de General Roca intervino por el hallazgo de estupefacientes, mientras que en la órbita provincial se inició una causa por encubrimiento contra un matrimonio que vivía en la casa allanada.

Tras meses de investigación cayó una red narco que operaba en el Valle Medio

Luego de dos meses de seguimiento e investigación, personal de la Delegación de Lamarque logró desbaratar una presunta organización narco que operaba en varias localidades del Valle Medio. El operativo se concretó esta semana tras una serie de allanamientos simultáneos en Coronel Belisle y Chimpay, con el aval del Juzgado Federal de General Roca y bajo impulso de la Fiscalía Federal.

La fuerza provincial indicó que la causa se enmarca en una investigación por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737. Los procedimientos permitieron identificar domicilios clave desde donde presuntamente se comercializaban drogas al menudeo.

Secuestro de drogas, balanzas y armas

Uno de los operativos se llevó a cabo en una vivienda de calle Rivadavia en Coronel Belisle, donde se secuestraron dosis de cocaína, marihuana, semillas de cannabis, una balanza de precisión y teléfonos celulares. Allí, una persona fue imputada por delitos vinculados al narcotráfico. La información oficial no precisó la cantidad exacta de droga incautada.

En tanto, en la localidad de Chimpay, la Policía realizó dos allanamientos simultáneos en un inmueble ubicado en la intersección de Rafael Hernández y Los Edelweiss. En ese sitio se incautaron cocaína, cogollos de marihuana, 13 teléfonos celulares, una suma considerable de dinero en efectivo, una balanza y un arma de fuego con municiones.

Tres personas imputadas y una causa federal abierta

En total, tres personas resultaron imputadas, una de ellas además por tenencia ilegal de arma de fuego. Si bien los detalles de la causa aún están bajo reserva judicial, las autoridades confirmaron que las pruebas recabadas serán fundamentales para avanzar con la desarticulación completa de esta banda narco que tenía presencia en múltiples puntos del Valle Medio.

Los operativos fueron ejecutados por personal entrenado en tareas de narcotráfico y resaltaron la importancia del trabajo articulado entre la Policía de Río Negro y la Justicia Federal para dar respuesta a este tipo de delitos complejos.

Un paso clave en la lucha contra el narcotráfico

Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia, se destacó que estas acciones reafirman el compromiso de las fuerzas provinciales con la prevención del narcotráfico y el fortalecimiento de la seguridad ciudadana. “Los operativos fueron el resultado de una investigación minuciosa y paciente, que permitió identificar a los sospechosos y recolectar pruebas clave”, señalaron fuentes del caso.

Las actuaciones fueron lideradas por la Delegación de Investigaciones de Lamarque, en un trabajo que se extendió durante semanas y que permitió identificar los movimientos, vínculos y lugares de acopio de estupefacientes.