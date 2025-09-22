El pasado 20 de septiembre, la Dirección Antinarcóticos de la Policía de Neuquén concretó un operativo que permitió desbaratar una boca de expendio de drogas en el barrio Chacra 30 de San Martín de los Andes. La intervención se enmarca dentro de la política provincial de lucha contra el narcotráfico, impulsada por el gobierno y respaldada por la Legislatura con una nueva ley que refuerza la tarea de las fiscalías.

El procedimiento, identificado bajo el Oficio Preventivo N.º 111/25 “DAN-ZS”, se realizó en una vivienda de la calle Cerro Caracol, ubicada en una zona de alta circulación barrial, a escasos metros del CDI Aitue, el CIC Cordones del Chapelco, la Escuela Primaria N.º 359 y espacios recreativos frecuentados por niños y adolescentes.

Secuestro de drogas y dinero

Durante el allanamiento, los efectivos encontraron 33 gramos de marihuana compactada, cogollos de cannabis y restos de clorhidrato de cocaína. También secuestraron más de $500.000 en efectivo, tres teléfonos celulares, una libreta con anotaciones vinculadas a la comercialización, recortes de nylon y un contenedor con residuos de estupefacientes.

Desde la Policía se destacó que este resultado no solo permite interrumpir la venta de drogas en la zona, sino que también protege a la comunidad educativa y a los espacios de recreación cercanos, donde habitualmente concurren niños y adolescentes.

Recursos y coordinación

El despliegue policial incluyó dos vehículos de la División Antinarcóticos Zona Sur, un móvil del DCRSMA para cobertura externa y la participación de 12 efectivos, bajo la supervisión de la jefatura de la unidad. La diligencia contó con la intervención de la Fiscalía Unidad de Coordinación y Jefatura IV Circunscripción Judicial, a cargo del fiscal Gastón Ávila.

Las autoridades provinciales remarcaron que este tipo de procedimientos forma parte de una estrategia integral contra el narcotráfico, que no solo se enfoca en la investigación y la detención de quienes comercializan drogas, sino también en la demolición de las bocas de expendio como medida definitiva para erradicar estos focos delictivos en los barrios.