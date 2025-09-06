Golpe al narcotráfico en Chubut: secuestraron casi 25 gramos de marihuana tras un doble operativo

La Policía del Chubut, a través de la Sección Antinarcóticos de Esquel, llevó adelante dos procedimientos en la Terminal de Ómnibus de esa ciudad durante el fin de semana, en el marco de controles preventivos de transporte de pasajeros. Ambos operativos derivaron en el secuestro de pequeñas cantidades de cannabis sativa y en la imputación de los responsables.

El primer operativo tuvo lugar el viernes 5 de septiembre alrededor de las 22 cuando personal especializado realizaba controles de rutina en el sector de arribo de colectivos de larga distancia. Con el apoyo de un can detector de drogas, se efectuaba la inspección de equipajes de los pasajeros que llegaban a la ciudad. Durante ese procedimiento, el perro especializado marcó de manera positiva una mochila, lo que motivó la inmediata intervención de la Fiscalía Federal Descentralizada de Esquel.

Con la autorización correspondiente, los efectivos procedieron a realizar la requisa del equipaje y de los efectos personales del propietario de la mochila. En el interior se encontraron 19 gramos de sustancia vegetal compatible con cannabis sativa. El pasajero, un hombre mayor de edad, fue imputado por infracción a la Ley 23.737. Una vez concluidas las diligencias judiciales, recuperó la libertad, aunque quedó imputado a la causa iniciada en su contra.

El segundo procedimiento se desarrolló al día siguiente, el sábado 6 de septiembre, poco después de las 13. En esta oportunidad, los agentes realizaban controles similares en la terminal cuando el can adiestrado volvió a marcar de manera positiva sobre una mochila de color negro perteneciente a otro pasajero recién llegado en un micro de larga distancia.

Al igual que en el caso anterior, la novedad fue comunicada a la Fiscalía Federal, que autorizó la requisa de la mochila y de las pertenencias del hombre identificado. Como resultado de la medida procesal, se incautaron 5,4 gramos de marihuana. El pasajero, también mayor de edad, fue notificado de la imputación correspondiente por infracción a la normativa nacional vigente en materia de estupefacientes y quedó en libertad tras las actuaciones.