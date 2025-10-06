Un llamado anónimo al 0800-Drogas del Ministerio de Seguridad y Justicia de Río Negro fue el punto de partida de una investigación que culminó con una serie de allanamientos en Allen y seis personas imputadas por infracción a la Ley de Drogas.

La investigación, que se extendió durante tres meses de trabajo encubierto, fue llevada adelante por la División Toxicomanía, bajo la coordinación de la Justicia Federal, y contó con la participación de grupos especiales, perros adiestrados y brigadas judiciales.

Durante el operativo, realizado en el barrio Colonizadora del Sud, los efectivos secuestraron cocaína lista para la venta, balanzas de precisión, municiones y una importante suma de dinero.

Seis imputados y más de $2 millones incautados

En total, seis personas —cinco hombres y una mujer, de entre 22 y 45 años— fueron detenidas y quedaron imputadas por delitos vinculados al narcotráfico y la tenencia ilegal de municiones.

El hallazgo más importante se produjo en un domicilio de la calle Cerros Colorados, donde la Policía secuestró casi 30 gramos de cocaína, tres teléfonos celulares, una balanza de precisión y más de $2 millones en efectivo. También se encontraron 160 euros, 400 dólares, 25 reales y 5.000 pesos chilenos, una cifra que sorprendió a los investigadores por el volumen de dinero que circulaba en pocas horas de actividad.

En otro punto del mismo barrio, se descubrieron 33 envoltorios con 9,3 gramos de cocaína listos para la venta y alrededor de $60.000 en efectivo. Las pruebas reunidas apuntan a que no se trataba de consumidores, sino de vendedores organizados con un circuito de distribución sostenido y rentable.

El valor de la denuncia ciudadana

Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia de Río Negro destacaron la importancia del 0800-Drogas como herramienta para combatir el narcomenudeo. La línea gratuita y anónima permite a los vecinos denunciar puntos de venta o distribución de drogas sin riesgo de exposición.