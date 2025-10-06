Golpe a las bandas que atemorizaban barrios neuquinos: secuestraron un arsenal

Durante el fin de semana, la Policía de Neuquén protagonizó un nuevo golpe contra las bandas armadas que generan temor en distintos barrios de la capital. En un procedimiento realizado en el barrio Toma Pacífica, los investigadores secuestraron un arsenal compuesto por armas largas, cortas y centenares de municiones de diversos calibres.

El operativo se enmarca en una investigación impulsada por el Ministerio Público Fiscal (MPF) y la Brigada de Investigaciones de la Comisaría Tercera, quienes trabajan de manera conjunta para identificar y desmantelar a los grupos delictivos que buscan dominar zonas de Villa Ceferino y barrios aledaños.

Una disputa territorial que preocupa a los vecinos

De acuerdo con fuentes del caso, estas bandas están vinculadas tanto al microtráfico de drogas como a robos y ataques armados. Las peleas por el control territorial derivaron en balaceras y ataques a viviendas particulares, hechos que mantienen en alerta a la comunidad.

El objetivo de estos grupos es imponer su presencia mediante la violencia y el amedrentamiento. Frente a esta situación, las fuerzas de seguridad intensificaron las tareas de inteligencia para localizar los lugares donde se almacenan armas y planifican los ataques.

Tras un primer procedimiento exitoso en los barrios Islas Malvinas, Progreso y Alto Godoy, los investigadores obtuvieron nuevas pistas que llevaron a ubicar un depósito clandestino en Toma Pacífica. Con la orden judicial correspondiente, una decena de efectivos policiales irrumpió en una vivienda donde se sospechaba que el grupo mantenía oculto un arsenal.

El allanamiento arrojó resultados contundentes: se hallaron armas nuevas, de alto poder de fuego, junto con casi una decena de cajas de balas y cartuchos. Los efectivos constataron además que el lugar estaba destinado exclusivamente al acopio de armas, ya que no se encontraron drogas ni grandes sumas de dinero.

Una camioneta bajo sospecha y dos detenidos

Durante el procedimiento también fue secuestrada una camioneta 4x4, la cual podría estar vinculada con ataques a balazos recientes ocurridos en la zona.

En el lugar fueron detenidos dos hombres, quienes quedaron a disposición del Ministerio Público Fiscal. En principio, se les imputa tenencia ilegal de armas de guerra, aunque los investigadores no descartan su participación en los episodios violentos registrados en las últimas semanas.

Este nuevo operativo representa uno de los golpes más importantes del año contra las bandas armadas de Neuquén capital. Se suma al resultado de un allanamiento anterior, en el que la Policía había secuestrado pistolas modernas con miras láser.