Golpe a la faena clandestina: incautan 1000 kilos de carne en la Patagonia

Un amplio operativo conjunto entre la Policía de Río Negro, el área de Ganadería y Pesca provincial y el SENASA permitió el secuestro de 1000 kilos de carne bovina en Catriel. Los procedimientos se llevaron a cabo este viernes, tanto en locales comerciales como en controles vehiculares, y tuvieron como objetivo detectar irregularidades sanitarias y faena clandestina.

Durante las inspecciones, se recorrieron siete comercios y se decomisaron 700 kilos de carne en condiciones irregulares. Los inspectores constataron productos en estado de descomposición, cortes sin rótulo identificatorio y carne proveniente de faena clandestina.

“Se labraron cinco actas de infracción y se dispuso la clausura preventiva de los productos observados”, informaron desde las autoridades intervinientes.

Todo lo incautado fue trasladado a la fábrica de chacinados “Porcatriel” para su disposición final bajo supervisión sanitaria.

Una camioneta cargada con carne sin refrigerar

El operativo también incluyó un control sobre la Ruta Nacional 151, en el sector del Puente Dique Catriel, donde el personal policial y del SENASA interceptó una camioneta proveniente de La Pampa. En su interior transportaba 300 kilos de carne bovina, sin respetar las condiciones reglamentarias de sanidad ni refrigeración exigidas para este tipo de productos.

Ante la infracción, la carga fue decomisada y el conductor recibió un acta por incumplimiento de las normas sanitarias vigentes.

Faena clandestina y riesgo sanitario

Las autoridades señalaron que este tipo de operativos apuntan a garantizar la inocuidad alimentaria y la trazabilidad de los productos cárnicos, debido a que la faena clandestina y el traslado sin refrigeración representan un serio riesgo para la salud pública.

Además, remarcaron que los controles continuarán durante los próximos días tanto en locales comerciales como en rutas de acceso a la localidad, con el fin de prevenir la venta y distribución de carne no apta para el consumo humano.