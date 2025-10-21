La búsqueda de Pedro Alberto Kreder, de 79 años, y Juana Inés Morales, de 69, continúa desplegándose con total intensidad en un amplio radio que comprende el Cañadón Visser y la inhóspita zona de Rocas Coloradas, ubicada a lo largo de la ruta que conecta Comodoro Rivadavia con Camarones.

La pareja fue vista por última vez el sábado 11 de octubre en distintos puntos de Comodoro. A las 9:31 de la mañana salieron de su domicilio, y minutos después quedaron registrados en cámaras de seguridad: primero en la rotonda de las rutas 3 y 39, luego cerca del aeropuerto y, finalmente, a las 9:50 en la calle Punta Novales, saliendo del barrio Caleta Córdova. Desde esa hora no se tienen noticias concretas ni rastros que expliquen su paradero.

El viernes 17 se encontró un elemento clave para la investigación: la camioneta en la que se movilizaban fue descubierta encajada en el barro, con el cierre centralizado activado.

En su interior había algunas pertenencias personales y dinero, pero no los teléfonos celulares ni las llaves del vehículo, lo que incrementa el misterio sobre lo ocurrido. Además, el lugar de difícil acceso donde fue localizada dificultó el remolque y las tareas de búsqueda.

SOBRE LOS CELULARES DE PEDRO

Este martes, se pudo confirmar que Pedro había dejado sus dos teléfonos móviles en su casa antes de emprender el viaje con Juana, lo cual en un momento se prestó a confusión. Sin embargo, en diálogo con TN sus hijas confirmaron que se trataba de dispositivos viejos.

Por otro lado, la familia asegura que Pedro no condujo el vehículo hasta el sitio donde fue encontrado. Además y de acuerdo a lo que pudo conocer esta agencia, se esperan nuevas imágenes satelitales de National Geographic﻿. A su vez, hay una cámara que podría contener el seguimiento completo de la camioneta.

Asimismo, el nieto de Pedro sostiene con firmeza que su abuelo no condujo desde la casa hasta el lugar donde la camioneta fue localizada. Incluso se están explorando pistas poco convencionales, como las aportadas por videntes, para tratar de avanzar en la causa.

La búsqueda sigue en desarrollo mientras las autoridades mantienen la esperanza de encontrar respuestas que expliquen esta misteriosa desaparición.