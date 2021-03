BUENOS AIRES (ADNSUR) - Gioja dejará su lugar en la presidencia del Partido Justicialista este lunes, para que asuma como nuevo encargado el presidente de la Nación, Alberto Fernández. Por este motivo, dedicó compartir una sentida carta con algunas críticas, de cara a esta nueva etapa de la militancia Justicialista.

"Queridas Compañeras, queridos Compañeros.

Para el Peronismo, la de hoy es una jornada que seguramente va a quedar en la historia del Partido como el día en el que se realizó la renovación de autoridades partidarias luego de reponerse a una derrota electoral.

Llegar hasta acá no fue fácil y si bien el camino fue sinuoso y con muchos obstáculos, primó la razón de los dirigentes para poner por delante los intereses de la Patria por sobre los personales.

Luego de mucho trabajo, horas de reuniones y hectolitros de café, pudimos cumplir el objetivo que nos trazamos cuando asumimos la conducción, allá por mayo de 2016: unir al peronismo y conformar un gran frente electoral progresista para ganarle en las urnas al macrismo y todo lo que eso representa.

En el medio, ha habido de todo lo imaginable, hasta lo que un Peronista jamás esperaría, la traición de compañeros que decidieron pasarse a las filas opositoras y competir contra lo que siempre han defendido.

Pero además de tener que soportar la ingratitud de los propios, tuvimos que resistir un ataque artero, de una dupla poderosa: un sector de la justicia combinada con el poder político de entonces, corporizado en una intervención al partido, amañada, irracional y carente de sustento jurídico, que nos desvió de nuestro foco y nos hizo poner las energías en otro lado.

Hicieron lo imposible para mantener dividido al Peronismo, incluso intentaron quedarse con el Partido para ponerlo al servicio de los que históricamente nos combatieron, ayudados por algunos propios, pero no lo lograron, porque a los Peronistas no se nos arría con un poncho.

Hoy, viendo este presente y mirando para atrás, podemos decir, con satisfacción, misión cumplida, a pesar de los múltiples errores que pudimos haber cometido. Esta nueva conducción, encabezada por nuestro Presidente, Alberto Fernández y acompañado por Compañeros y Compañeras comprometidos con la causa Peronista, de gran militancia, con mucha experiencia y mucha juventud, tienen por delante una gran tarea: sentar las bases del Justicialismo del futuro, ese que nos dará los dirigentes que necesitamos para conducir los destinos del país, para impedir que nuevamente el neoliberalismo se haga del poder en Argentina.

No quiero despedirme sin decirles a todos y todas que fue un gran honor, en lo personal y en lo político, que me hayan elegido para presidir el partido en el que he militado tola mi vida y el que me permitió acceder a importantes lugares de conducción, me despido de la Presidencia del Peronismo, pero no de la militancia, estaré donde sea que pueda aportar mi granito de arena, inspirado siempre en el pensamiento del General Perón y nuestra inmortal Evita; el mejor de los recuerdos de Néstor Kirchner y el coraje de Cristina.

Los abrazo fuerte y a militar con mucha fuerza, porque la lucha continúa y hay que estar preparados para darla.