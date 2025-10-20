Gendarmería incautó cocaína y marihuana en la ruta 22: dos detenidos

Durante la madrugada del lunes, personal del Escuadrón 68 “Comahue” de Gendarmería Nacional realizaba controles sobre la Ruta Nacional 22, a la altura del kilómetro 1.260, cuando detectó un Volkswagen Gol detenido con las luces apagadas al costado de la vía. En el interior se encontraban un hombre y una mujer mayores de edad, quienes alegaron haber sufrido un desperfecto mecánico.

Mientras los efectivos los asistían para colocar las balizas de seguridad, notaron una caja sospechosa en el baúl y observaron nerviosismo en el conductor, lo que motivó el contacto inmediato con la Fiscalía Federal de Neuquén. Con la autorización judicial correspondiente, el vehículo fue trasladado al Grupo Seguridad Vial “Comahue” para una revisión exhaustiva.

Cinco kilos de droga y dinero en efectivo

El escaneo de las pertenencias permitió descubrir sustancias ocultas en una caja y una mochila. Las pruebas de campo confirmaron que se trataba de 2,205 kilos de marihuana y 3,275 kilos de cocaína.

Además, los gendarmes secuestraron 322.970 pesos en efectivo, dos teléfonos celulares, anotaciones vinculadas al tráfico de drogas y el vehículo utilizado para el traslado. Ambos ocupantes fueron detenidos en el lugar y puestos a disposición del Juzgado Federal de Neuquén, que ordenó allanamientos complementarios en la localidad rionegrina de Villa Regina.

Allanamiento y más secuestros en Villa Regina

En cumplimiento de la orden judicial, efectivos de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “General Roca”, junto a integrantes del Escuadrón 68 “Comahue” y del área de Criminalística y Estudios Forenses de la Región V, realizaron un allanamiento clave en un domicilio de Villa Regina.

En el lugar se incautaron cuatro teléfonos celulares, dos balanzas (una de precisión y otra comercial), además de más de 1.200.000 pesos en efectivo, documentación bancaria y varias tarjetas SIM sin uso. Todo el material quedó a disposición de la Justicia Federal, que investiga si la pareja formaba parte de una red de transporte y distribución de estupefacientes en el Alto Valle.