Gendarmería desbarató una banda que traficaba personas desde Chile hacia la Patagonia argentina

El operativo fue el resultado de una investigación iniciada a comienzos del año, luego de que Gendarmería detectara movimientos irregulares y comunicaciones sospechosas vinculadas al paso de personas desde Chile hacia el territorio argentino. Las tareas fueron coordinadas por la Fiscalía Descentralizada de Zapala y la Justicia Federal, en conjunto con unidades de investigación de la fuerza nacional.

Según informó Gendarmería, el despliegue se concretó tras confirmar que los involucrados planeaban trasladar a un grupo de personas en forma ilegal hacia Villa Pehuenia. Con autorización judicial, se montó un operativo especial en cercanías de la Ruta Provincial 13, donde fue interceptado un vehículo Nissan con tres adultos y dos menores. Uno de los acompañantes fue identificado como integrante de la banda y quedó detenido en el lugar.

Allanamientos simultáneos en varias localidades

Tras la detención, la Justicia ordenó seis allanamientos simultáneos en distintas localidades de Neuquén, entre ellas Villa Pehuenia, Moquehue, Aluminé y la capital provincial. Participaron efectivos de los Escuadrones 68 “Comahue”, 32 “Aluminé”, 31 “Las Lajas Gendarme Juan Carlos Treppo” y las Unidades de Investigaciones de Delitos Complejos de Zapala y Neuquén.

El resultado fue positivo: se incautaron 293 paquetes de cigarrillos, cigarrillos electrónicos, 25 celulares, un vehículo, municiones, 13 gramos de cocaína, ropa, electrónica y cuadernos con anotaciones vinculadas a la logística del tráfico ilegal.

De acuerdo con los informes oficiales, la banda trasladaba personas desde Chile hacia Argentina por pasos no habilitados y complementaba su actividad con contrabando de mercadería. La fuerza destacó que se trata de una organización delictiva transnacional, con estructura logística y conexiones en ambos países.

Las personas transportadas de manera irregular fueron puestas a disposición de la Justicia Federal y derivadas al Centro de Frontera “Pino Hachado” para su repatriación a Chile, según lo establecido por el artículo 116 de la Ley 25.871 (Migraciones) y la Ley 22.415 (Código Aduanero).

Tres detenidos con antecedentes y pedidos de captura

La Fiscalía Federal de Zapala confirmó la detención de tres personas, dos de ellas con pedido de captura vigente del Juzgado de Garantías de Arica (Chile). Se investiga si también están vinculadas a otras maniobras de tráfico de migrantes y contrabando fronterizo.

Uno de los detenidos lideraba la logística del traslado, mientras que los otros dos coordinaban los cruces y ocultaban mercadería en viviendas de Neuquén y Villa Pehuenia. Todos permanecen a disposición de la Justicia Federal argentina, que evalúa formular acusaciones por tráfico ilegal de personas, contrabando y asociación ilícita.