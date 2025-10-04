Un operativo policial en el barrio San Lorenzo, en la ciudad de Neuquén, culminó con la captura de una mujer acusada de llevar a cabo una estafa millonaria utilizando tarjetas de crédito extraviadas. Según la investigación, la sospechosa habría realizado compras fraudulentas por más de 10 millones de pesos en distintos comercios de Neuquén y Cipolletti.

El caso comenzó tras la denuncia virtual de una vecina, quien advirtió movimientos sospechosos en sus cuentas bancarias después de perder sus tarjetas físicas. Poco tiempo después, constató que se habían realizado gastos de gran cuantía en distintos locales de la región.

Con la participación de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos, los agentes de la División Estafas y Otras Defraudaciones comenzaron a rastrear las operaciones hasta dar con la presunta autora y su domicilio en la zona oeste de la ciudad.

Con una orden judicial, los investigadores ingresaron a la vivienda, donde secuestraron ropa nueva con etiquetas, teléfonos celulares, documentos de interés y prendas vinculadas a la causa. La mujer, mayor de 30 años, fue detenida y trasladada a la comisaría, quedando a disposición de la Justicia.

La investigación ahora busca determinar si la sospechosa actuaba de manera individual o si formaba parte de una organización delictiva dedicada a este tipo de estafas financieras.