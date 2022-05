En Gaiman, este viernes a la madrugada, se cayeron los servicios de telefonía fija, móvil e internet, y lograron restablecerlos recién después del mediodía.

La interrupción de las comunicaciones también afectó a las localidades Dolavon y 28 de Julio, dijeron fuentes policiales. En Rawson se hubo una leve merma en la calidad de internet.

La Policía del Chubut investiga, por estas horas, si la caída de los servicios se debió a un corte en la fibra óptica o a una falla del sistema. La empresa de internet denunció que se trató de un atentado, aunque no pudieron establecer el lugar exacto del corte.

La caída de las líneas de teléfono fijo e internet, se produjo pasadas las 2 de la madrugada. Desde ese momento, la Policía activó los protocolos de seguridad para prevenir posibles hechos delictivos.

Varias horas después, pasadas las 8 de la mañana, se cayó la línea de teléfono celular, por motivos son materia de investigación.

En principio, no descartaron que la interrupción del servicio pudiera estar relacionada con un robo, como ya ha sucedido en Trelew en reiteradas oportunidades. No obstante, no hubo ninguna denuncia.

Los vecinos de Gaiman estuvieron más de diez horas sin teléfono fijo ni internet. La línea de telefonía celular se restableció alrededor de las 12.20 horas en forma parcial, y la de teléfono fijo volvió un tiempo después.

LA INVESTIGACIÓN

De acuerdo con la información brindada por la Policía, la empresa de servicio de telefonía no supo precisar si el corte se debió a un antentado o a una falla técnica. Tampoco precisaron el lugar del hecho.

En cambio, la empresa de internet denunció que se trató de un corte de la fibra óptica, aunque no dieron mayores precisiones del caso.

Los atentados a la fibra óptica vienen ocurriendo con frecuencia en Trelew, y no descartan que ahora se repliquen en otras localidades del Valle.