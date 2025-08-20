Un inesperado y violento incidente tuvo lugar este pasado martes al mediodía, en plena zona céntrica de la ciudad de Córdoba, cuando una mujer de 30 años protagonizó una agresión contra el conductor de un colectivo de la l��nea 75.

Los hechos ocurrieron a plena luz del día, más precisamente en boulevard Perón al 300, y generaron conmoción entre testigos y usuarios del transporte público.

UNA PASAJERA LE PEGÓ CON UNA BOTELLA DE FERNET A UN COLECTIVERO

Según indicó la Policía local, tras realizar las primeras tareas de investigación y recolectar testimonios de los presentes, todo comenzó cuando la pasajera se mostró molesta por el desempeño del chofer, quien no pudo detener el colectivo exactamente en la parada solicitada por ella.

Al parecer, el conductor decidió avanzar unos metros para detener la unidad en un lugar permitido, pero este detalle enfureció a la mujer, que ya evidenciaba un estado de ánimo alterado.

En un acto de violencia inesperado, la mujer tomó una botella de plástico que contenía fernet ya preparado y, sin mediar palabra, golpeó al chofer en el rostro, causando una lesión visible en su ojo derecho. El impacto fue lo suficientemente fuerte como para alarmar a quienes presenciaron la escena, generando un clima de tensión e incertidumbre en la vía pública.

Rápidamente, tras agredir al trabajador del transporte, la pasajera descendió apresuradamente del colectivo intentando darse a la fuga. Sin embargo, la rápida reacción del chofer, que pidió auxilio en la cercanía de la Terminal de Ómnibus, facilitó la intervención de efectivos policiales que lograron detener a la agresora a pocos minutos de ocurrido el hecho.

Un servicio de emergencias llegó al lugar para asistir al chofer agredido, confirmando la lesión en el ojo derecho, aunque sin peligro de perder la visión, según los primeros informes médicos. El trabajador fue trasladado para una evaluación más completa y se encuentra bajo observación.

Por su parte, la mujer fue llevada a la sede policial correspondiente, donde quedó a disposición de la Justicia, a la espera de las actuaciones judiciales que determinarán las consecuencias legales de su conducta.

Este episodio puso nuevamente en el centro del debate la problemática de la violencia en el transporte público, un tema recurrente en varias ciudades del país. Autoridades locales indicaron que se reforzarán los controles y la presencia policial en las unidades y paradas más concurridas para prevenir hechos de violencia y ofrecer una mayor protección tanto para los trabajadores como para los pasajeros.

Con información de El Doce TV, editada y redactada por un periodista de ADNSUR.