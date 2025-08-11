Este pasado domingo alrededor del mediodía, la Capilla Nuestra Señora de Lourdes de Comodoro Rivadavia fue escenario de un peligroso incidente que puso en alerta a las autoridades y a los vecinos del sector.

Durante la celebración de una misa, se detectó una fuga de gas que generó la evacuación urgente de las personas presentes y la intoxicación por monóxido de carbono de varios fieles, entre ellos una niña, un sacerdote y un monaguillo, además de otros asistentes que debieron recibir atención médica inmediata.

UN CURA TERMINÓ INTOXICADO TRAS LA PÉRDIDA DE GAS EN PLENA MISA

En diálogo con el programa “Buen Día Comodoro” de Seta Tv, el comisario de la Comisaría Seccional Cuarta, Walter Cornelio, detalló que el hecho tuvo lugar en la capilla ubicada en la intersección de las calles Providencia y Lisandro de la Torre, en el barrio Quirno Costa, a las 12:30 horas aproximadamente.

El comisario explicó que debido a la proximidad de la dependencia policial, el personal se trasladó “a pie, sin demoras” y constató que había un grupo numeroso de personas – hombres, mujeres y niños – que presentaban signos claros de intoxicación. “Se pudo detectar una sustancia en el aire, que se presumió en ese momento era monóxido de carbono, por lo que se inició la evacuación inmediata del lugar para resguardar la salud de los fieles.”

Tras la evacuación, se solicitó la presencia de ambulancias del Hospital Regional para asistir a los afectados. “Como medida preventiva, trasladamos al hospital regional a una mujer mayor y a un menor que presentaban síntomas, pero sus vidas no corrían riesgo", aclaró Cornelio.

En total, informó, inicialmente fueron dos personas trasladadas y luego dos personas más se sumaron al traslado, también en carácter preventivo y sin riesgo vital inminente.

Además, recordó que el párroco presente durante la misa sufrió un episodio médico vinculado a su nerviosismo frente al suceso, por lo que también recibió atención. “En general, la situación pudo controlarse rápido y pasadas las 12:40 horas la fuga estaba contenida, lo que permitió que las ambulancias comenzaran a salir con los pacientes hacia el hospital".

ORIGEN TÉCNICO DE LA PÉRDIDA DE GAS: INSPECCIÓN Y SOLUCIONES

La intervención contó con la presencia de personal técnico de Camuzzi Gas del Sur y de bomberos voluntarios, quienes inspeccionaron el lugar y constataron que el origen del problema fue la pérdida de un caño que alimenta una caldera utilizada para calefacción central. “No hubo intencionalidad ni vandalismo, la caída o rotura del caño se atribuye a desgaste natural o alguna falla técnica ajena a delitos”, subrayó el comisario.

Ante esta circunstancia, el párroco ya realizó las gestiones necesarias con la empresa de gas para que durante la próxima semana se efectúen las reparaciones correspondientes con gasistas matriculados, garantizando la seguridad del sistema y la prevención de futuros incidentes.

Finalmente, Cornelio hizo hincapié en la necesidad de extremar las medidas de seguridad en espacios cerrados con sistemas a gas, especialmente considerando que el monóxido de carbono es un gas inodoro y altamente peligroso. “Es fundamental que la comunidad esté atenta y que se realicen revisiones periódicas para evitar intoxicaciones”, recomendó.

Consultado sobre si se reportaron otros incidentes en su jurisdicción durante el fin de semana, el comisario aseguró que “fue un fin de semana tranquilo más allá de este episodio puntual en la parroquia.”