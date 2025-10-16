Fuerte vuelco en ruta 7: cuatro personas fueron hospitalizadas tras un despiste

Un grave accidente vial se registró este miércoles en horas de la tarde sobre la Ruta Provincial 7, en el cruce con la Calle N°8 de Centenario. El siniestro ocurrió poco después de las 18 horas, cuando un Renault Clio que circulaba hacia el norte perdió el control, despistó y terminó volcando sobre el margen derecho de la ruta, quedando finalmente invertido sobre su techo.

De acuerdo con las primeras pericias realizadas en el lugar, el vehículo era conducido por una mujer que viajaba acompañada por tres jóvenes, aunque aún se desconocen las causas que provocaron el despiste.

Los cuatro ocupantes fueron trasladados al hospital

Tras el vuelco, personal de Bomberos Voluntarios de Centenario, efectivos policiales y una ambulancia del sistema de salud acudieron al lugar. Los cuatro ocupantes del vehículo fueron trasladados de inmediato al hospital Natalio Burd, donde permanecen en observación médica por diversas heridas.

Si bien hasta el momento no se brindaron detalles sobre el estado de salud de los heridos, fuentes sanitarias confirmaron que ninguno presentaba lesiones compatibles con riesgo de vida inmediato, aunque algunos sufrieron golpes y cortes producto del impacto y la deformación del auto.

Investigación y tránsito en la zona

El tránsito en la Ruta 7 se vio afectado durante varios minutos mientras se desarrollaban las tareas de rescate y la remoción del vehículo. Personal de Tránsito y Criminalística realizó las pericias correspondientes para determinar si hubo exceso de velocidad, desperfecto mecánico o presencia de algún factor externo que haya provocado el siniestro.

Debido a que los ocupantes fueron trasladados con urgencia al hospital, no se pudo realizar el test de alcoholemia a la conductora, una medida que podría concretarse una vez que reciba el alta médica.