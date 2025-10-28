Fuerte incendio en Bariloche: un colectivo se prendió fuego detrás del Cementerio Municipal

El siniestro se produjo en horas de la tarde de este martes, sobre la calle Lengas, en inmediaciones del Cementerio Municipal de Bariloche. Vecinos del sector alertaron a los servicios de emergencia al observar una intensa columna de humo negro que se elevaba sobre la zona boscosa.

Minutos después, dos dotaciones de bomberos acudieron al lugar para controlar el fuego, que envolvía por completo a un colectivo estacionado en la vía pública. Según indicaron desde el cuartel, el vehículo ardió rápidamente debido a los materiales plásticos y sintéticos de su estructura, lo que dificultó la tarea inicial de extinción.

El trabajo de los bomberos y el municipio

En el operativo intervinieron ocho bomberos voluntarios, junto a un camión cisterna del Municipio de Bariloche, que colaboró con el suministro de agua. El apoyo municipal fue determinante para sofocar el incendio, ya que la intensidad de las llamas requería un caudal continuo.

Luego de casi una hora de trabajo, las dotaciones lograron controlar la propagación del fuego y evitar que se extendiera hacia la vegetación cercana o viviendas del sector.

“Las pérdidas fueron totales debido al tipo de materiales del vehículo, que aceleraron la combustión”, informaron fuentes del cuartel.

Sin heridos ni riesgo para la comunidad

Afortunadamente, no se registraron personas heridas ni víctimas, y el operativo se desarrolló sin incidentes adicionales. El lugar quedó bajo resguardo preventivo para garantizar la revisión final del terreno y la remoción de restos calientes que pudieran reavivar el fuego.

Vecinos y curiosos se acercaron al lugar, sorprendidos por la magnitud del humo, aunque las autoridades solicitaron mantener distancia por precaución y por la presencia de gases tóxicos derivados de la combustión de plásticos y pintura.