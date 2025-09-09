Un accidente de tránsito dejó a un ciclista de 35 años con lesiones de distinta consideración tras chocar contra un automóvil en las primeras horas de este martes en Trelew.

El incidente se produjo en la intersección de las calles Michael Jones y Scalabrini Ortiz poco después de las 7 de la mañana, y está bajo investigación para determinar las causas exactas del siniestro.

FUERTE ACCIDENTE EN TRELEW

Según explicó el segundo jefe de la Comisaría Cuarta, Paulo Gauna, en declaraciones a Jornada desde el móvil policial, el choque involucró a un Renault Sandero conducido por un hombre de 48 años y a una bicicleta con un ciclista de 35 años.

JetSMART sumará una nueva frecuencia en Chubut: a partir de cuándo será

“Cuando llegó el personal policial, se constató que el vehículo transitaba por la calle Michael Jones en dirección hacia el este, mientras que el ciclista circulaba por Scalabrini Ortiz. En el cruce entre ambas calles fue donde ocurrió la colisión, impactando el ciclista contra la puerta delantera del lado del acompañante del auto”, detalló el comisario.

La mecánica del accidente, según los primeros peritajes y el lugar de impacto, sugiere que el ciclista impactó contra la puerta derecha del automóvil al ingresar o cruzar la intersección. Las circunstancias aún están en proceso de esclarecimiento.

Como consecuencia del choque, el ciclista sufrió lesiones principalmente en su brazo izquierdo, que provocaron fuertes dolores y requirieron atención médica inmediata. El personal de salud del Hospital Zonal intervino tras ser alertado, realizando las evaluaciones y los tratamientos correspondientes. La víctima fue trasladada al nosocomio para una valoración más completa y la evolución de sus heridas será monitoreada para determinar la gravedad exacta.

Zona franca en Chubut: manufactura industrial en Trelew y depósito fiscal en Comodoro para atraer inversiones

El comisario Gauna informó además que se procedió a realizar pruebas de alcoholemia a ambos involucrados en el accidente, resultados que fueron negativos en ambos casos, descartando así la influencia del alcohol en la colisión. Según explicó, la determinación sobre si los vehículos quedarán retenidos o podrán ser entregados a sus propietarios dependerá del análisis médico del ciclista, es decir, si sus lesiones son consideradas leves o graves.

El caso sigue en investigación por parte de las autoridades policiales y judiciales, que trabajan en la recopilación de testimonios y en la reconstrucción del accidente para establecer responsabilidades y las causas que intempestivamente originaron el choque en esta transitada intersección de la ciudad.

Sumaron un nuevo hecho contra la docente acusada de abusar de alumnos dentro de una escuela

Con información de Diario Jornada, editada y redactada por un periodista de ADNSUR