En las últimas horas se viralizó una batalla campal tras un show de Karina “La Princesita” en la Patagonia. La impactante situación ocurrió en los días previos a la presentación de la cantante en una localidad de Chubut.

Según las imágenes que se filtraron en internet, se ve un grupo de mujeres en una impactante pelea a piñas y patadas en pleno centro de la ciudad de Bariloche.

En una noche que prometía ser tranquila, en un ambiente familiar, todo terminó de la peor manera. Allí, habría comenzado una pelea protagonizada por una adolescente y su madre con otro grupo de mujeres, que, con el correr de los minutos, escaló la violencia y siguió en las calles de la ciudad.

Se desvinculó de la empresa, fue a cobrar la indemnización y le descontaron $12 millones de cuota alimentaria

Según trascendió, todo comenzó en el interior del gimnasio Pedro Estremador, donde se desarrollaba el segundo recital de Karina, en el medio de su gira patagónica, que también visitará Playa Unión, Chubut el próximo 15 de mayo.

No obstante, el conflicto sorprendió a las personas y a los conductores que transitaban por la zona, lo que obligó a frenar el tránsito y tratar de ponerle punto final al enfrentamiento.

Apareció calcinado el cuerpo del joven buscado desde el domingo en Chile

LA ALEGRÍA DE KARINA POR SUS SHOWS EN BARILOCHE

Luego de sus recitales, la artista habló con la prensa y recordó su última visita a la ciudad rionegrina. “Vine muchas veces por placer en invierno. Y la última vez, creo que en 2022, vine en verano y yo no conocía Bariloche en verano ¡y es tremendo! Nunca había escuchado que era tan lindo”, indicó.

Además, resaltó que cada vez más menores y adolescentes consumen su música. “Me lo dijeron Los Pimpinela una vez, cuando compartimos escenario en un show mío en el Luna Park. Me dijeron: ‘¿prestaste atención a que en tu público hay nenes chiquitos? Eso significa que se renueva, que abarcas más generaciones’. Yo no le había prestado atención. Entiendo que este último tiempo, por TikTok, algunas canciones como ‘Díganle’ se viralizaron y eso me ayudó también. Y además, los padres escuchan las canciones y más o menos los obligan a los chicos a escucharlas, ¡no les queda otra!”, concluyó.

Fin del viaje: lo frenaron en un control en la Ruta 3 y no pudo explicar por qué llevaba 96 mil dólares

Con información de EQS notas y Bariloche 2000, redactada y editada por un periodista de ADNSUR