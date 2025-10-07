En el sistema judicial, los documentos oficiales no son meros trámites administrativos; son piezas clave que sustentan la legalidad, la transparencia y la confianza pública. Cuando estos registros contienen información incorrecta o ambigua, pueden desencadenar consecuencias institucionales serias y afectar la credibilidad de todo un proceso.

Así ocurrió en el caso que involucró a Diego Daniel Cruceño, exsecretario permanente del Consejo de la Magistratura de Chubut, quien fue llevado a juicio acusado de haber consignado datos falsos en un acta fundamental para la selección de un fiscal. Lo que en un principio parecía una simple omisión administrativa terminó bajo la lupa de la Justicia, en un proceso que puso en evidencia la delgada línea que separa el error técnico, la negligencia funcional y el delito penal.

El episodio que desencadenó la investigación judicial se remonta al 9 de febrero de 2023, en la ciudad de Sarmiento, donde funciona una de las sedes del Consejo de la Magistratura, el organismo responsable de seleccionar y evaluar a jueces y fiscales. Ese día se procedía al cierre de un concurso para cubrir un cargo de fiscal en Lago Puelo, Chubut. En el acta de cierre, firmada por Cruceño, se dejó constancia de que no se habían presentado postulantes para el cargo.

Sin embargo, la situación no era tan sencilla. Según la acusación, sí había una persona interesada en participar, una candidata oriunda de la provincia de Buenos Aires, cuya postulación fue omitida en el resumen inicial del documento. Esta omisión encendió las alarmas y motivó una denuncia que derivó en una causa penal por presunta falsedad ideológica.

La defensa del exfuncionario alegó que la postulación había sido rechazada previamente y que esta situación había sido efectivamente detallada en otro párrafo del mismo acta. Es decir, si bien al comienzo del documento se afirmaba que no había inscriptos, también se aclaraba que existió una presentación, pero fue desestimada. Este detalle resultó decisivo en la interpretación del tribunal.

Durante la audiencia de lectura de sentencia, Ariel Quiroga, el juez a cargo de la causa, hizo un repaso detallado del proceso, evaluó los elementos probatorios y analizó el contenido específico del acta. Reconoció que la afirmación sobre la falta de postulantes era, desde el punto de vista fáctico, inexacta. Sin embargo, también subrayó que esa inexactitud fue corregida o matizada en el mismo documento, lo que impidió considerar que existiera una intención deliberada de falsear la realidad.

El delito por el que se lo acusaba, falsedad ideológica, exige para su configuración la existencia de dolo, es decir, una voluntad consciente de alterar la verdad. Para el magistrado, esto no pudo ser acreditado con la certeza necesaria por parte del Ministerio Público Fiscal. Por este motivo, Cruceño fue absuelto y el proceso judicial llegó a su fin.

Gacetilla de información del Ministerio Público Fiscal, con edición de un periodista de ADNSUR