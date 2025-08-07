Silvina vive en Neuquén capital y aún sigue esperando justicia tras el violento accidente que sufrió el 30 de marzo. Esa mañana, mientras se dirigía en moto a su trabajo, un auto la atropelló en la esquina de Las Gaviotas y Pilar y luego escapó con la moto enganchada. Cuando la ambulancia llegó y la trasladó, la Policía no resguardó el vehículo, y la moto fue robada. Cuatro meses después, no tiene movilidad ni información sobre el conductor prófugo.

El caso se conoció públicamente a partir de un video que muestra el impacto del choque. Se observa cómo un auto blanco arrolla a la mujer, la lanza por los aires y luego escapa con la moto debajo. Según el testimonio de Silvina, el vehículo dobló a contramano y la moto se desprendió unas cuadras más adelante, donde quedó abandonada.

Fiesta clandestina en barrio Panaderos de Comodoro terminó con disturbios, menores demorados y un patrullero dañado

“La saqué barata”

“La saqué barata porque solo me fracturé el pie izquierdo, pero pudo haber sido mucho peor. Gracias al casco no sufrí lesiones más graves”, explicó Silvina en una entrevista con Canal 7. También detalló que fue una vecina la primera en asistirla, y que la Policía llegó al lugar minutos después, pero no cumplió con el deber de proteger el rodado.

La mujer explicó que al llegar la ambulancia fue trasladada y que su moto quedó supuestamente bajo resguardo de la Comisaría 16, pero cuando personal de Tránsito llegó, la moto ya no estaba. Recién pudo hacer la denuncia ocho días después, cuando logró caminar con muletas, y allí se enteró de la pérdida.

“Me dijeron que un familiar mío se la había llevado, pero eso no era cierto. Nunca verificaron nada. La Policía nunca pidió los datos a esa persona para saber si era familiar mío”, contó indignada. Asegura que la moto era nueva y con una reparación menor podía volver a usarla, pero desde ese día nadie supo más del vehículo.

La policía heroína de Santa Cruz contó cómo le salvó la vida al bebé de 14 días: "Fueron minutos eternos..."

Silvina también cuestionó la falta de respuestas de la Justicia. Dijo que hay una patente identificada en el video, que supuestamente fue enviada a Fiscalía, pero que hasta ahora no hay ningún avance. La mujer sigue con rehabilitación por la fractura en el pie, y al no tener movilidad ni cobertura total, su situación es cada vez más difícil.