Fue armado a la casa de su ex pareja, no la encontró y comenzó a disparar al aire: lo allanaron y encontraron una tumbera

Este lunes sobre las 13:45 se realizó un allanamiento en una vivienda de Pasaje Alelíes y Los Claveles del barrio San Martín. Del operativo participó la División Policial de Investigaciones de Comodoro Rivadavia de la Policía del Chubut. La denuncia que motivó el procedimiento está vinculada con amenazas con arma de fuego.

La denuncia la radicó la ex suegra de un hombre de 31 años que el pasado sábado, a las 5:45 de la madrugada, fue hasta el domicilio de su ex pareja, sobre Avda.10 de Noviembre al 1200, y como la mujer no se encontraba en el lugar comenzó a realizar tiros al aire con un arma de fuego.

Tras la denuncia, personal de Investigaciones realizo un exhaustivo y rápido análisis de registros fílmicos levantados en las inmediaciones, donde se logró captar el momento que el agresor efectuó los disparos con arma de fuego, como así también se recepcionó entrevista a un testigo presencial de la escena. Con esta información reunida se solicitó una orden de allanamientos y registro domiciliario para la vivienda mencionada.

En el allanamiento realizado este lunes en la propiedad del barrio San Martín donde el individuo reside se secuestró un arma de fuego tipo tumbera, calibre 16. con una vaina servida en su interior, y también 10 municiones calibre 22 y otras 5 calibre 12 70.