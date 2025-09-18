Un violento ataque durante un cumpleaños infantil conmocionó al barrio La Católica en Santiago del Estero.

Un hombre de 47 años debió ser hospitalizado tras recibir varias puñaladas propinadas por la pareja actual de su exmujer mientras celebraban el séptimo cumpleaños de su hija, en un hecho que pudo terminar en tragedia.

UN CUMPLEAÑOS QUE PUDO TERMINAR EN TRAGEDIA

El suceso ocurrió el domingo por la noche en una vivienda del barrio La Católica. Según informó Nuevo Diario Web, el hombre llegó para participar de la fiesta infantil junto a su hija y al principio todo se desarrolló con normalidad.

Sin embargo, el actual novio de su ex pareja comenzó a mostrar signos evidentes de molestia y celos, lo que derivó en un violento episodio. El agresor portaba un cuchillo tipo “sierrita” con el que atacó al hombre, propinándole varias puñaladas, principalmente en la pierna derecha.

La herida provocada afectó una vena y puso en riesgo las arterias principales de la zona, según el diagnóstico médico. La víctima fue trasladada de urgencia al hospital Regional Dr. Ramón Carrillo, donde recibió atención inmediata para evitar daños mayores. Gracias a la rápida intervención de los profesionales de salud, logró estabilizarse y quedó fuera de peligro.

Mientras se recupera, el hombre realizó la denuncia formal en la subcomisaría de Costanera Sur. Las autoridades locales ya iniciaron las averiguaciones para determinar las responsabilidades penales correspondientes y definir las medidas procesales a adoptar. Por el momento, no hay información confirmada sobre la detención del agresor ni la imputación formal en su contra.

LOS CELOS PUEDEN SER PELIGROSOS EN UNA FAMILIA

Los celos son una emoción compleja que puede intensificarse cuando una pareja comienza una nueva relación, especialmente si hay hijos de por medio. En el caso de un hombre que ve al exnovio de su pareja participar activamente en la vida familiar o social, estas sensaciones pueden generar inseguridad y miedo a perder el vínculo afectivo.

Esta situación puede desatar comportamientos controladores o incluso violentos, impulsados por la percepción de una amenaza a su lugar en el entorno familiar.

Cuando los celos se vuelven obsesivos, afectan no solo la relación con la pareja actual sino también la convivencia con otras personas, como el exnovio o los hijos. En muchos casos, la falta de comunicación y la imposibilidad de manejar emocionalmente estos sentimientos pueden desencadenar conflictos graves. La incapacidad para aceptar la nueva dinámica familiar y la presencia de una figura que se considera “competencia” puede generar tensiones que, sin una intervención adecuada, pueden escalar a episodios violentos.

Es fundamental comprender que los celos, aunque naturales, deben manejarse con madurez y diálogo. Buscar apoyo psicológico o mediación puede evitar que estas emociones causen daños irreparables. La aceptación de la nueva realidad y el respeto hacia todas las personas involucradas son claves para construir relaciones saludables y proteger a los más vulnerables, como los hijos, en contextos de familias ensambladas.