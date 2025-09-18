Javier Nicolás Saavedra se encontraba cumpliendo prisión preventiva por el crimen de Jimena Salas en la alcaldía general en Salta. El lunes por la tarde, a un día de comenzar el juicio en su contra, fue hallado sin vida dentro de su celda. Fue trasladado al Hospital del Milagro, donde arribó sin signos vitales.

La Justicia de Salta dispuso el traslado a la morgue judicial a los fines de que se le realice la correspondiente autopsia para establecer la causa de muerte.

Un detenido en el mismo pabellón relató qué sucedió minutos antes del hallazgo de Saavedra. Según esa versión, cerca de las 15 horas hubo salida recreativa hacia el patio. Todo el pabellón D, de buena conducta, habría participado de la actividad, excepto tres internos que permanecieron adentro: Ramos, Santa Cruz y Saavedra.

Una hora después, cuando los internos volvían al sector, Ramos le habría comentado a otro detenido, identificado como G.O., que su amigo "el Chino" —en referencia a Saavedra— había ingresado al baño y no había salido en más de 30 minutos. Ramos habría asegurado que lo vio entrar, justo cuando él salía de ducharse.

Frente a esta situación, G.O. decidió ir a buscarlo acompañado por otro preso de apellido López. López se habría quedado en el pasillo, mientras G.O. ingresaba al baño. Lo llamó en voz alta, pero no obtuvo respuesta. Revisó los cubículos: dos estaban abiertos y el tercero cerrado. La puerta no podía abrirse porque, según el relato, había un recipiente colocado entre el inodoro y la entrada que lo trababa desde adentro. Por debajo se veía agua oscura.

Fue entonces, según publica El Tribuno, que G.O. habría trepado por el cubículo contiguo y, desde arriba, pudo ver a Saavedra desvanecido mientras observó sangre en el lugar.

A continuación, salió corriendo, junto a López, para pedir auxilio y así fue que lo encontraron los guardias.

El testigo aseguró que, hasta el día de su muerte, no había notado cambios en el ánimo de Saavedra, a quien describió como una persona de carácter lineal. Señaló también que en el pasillo existe una cámara de seguridad que podría haber registrado tanto el momento en que los internos salieron al patio como la permanencia de los tres mencionados dentro del pabellón.

Se inició una investigación para establecer las circunstancias de la muerte y también una interna por la actuación de los agentes que se encontraban de servicio.

CARTAS Y PASTILLAS

El interno relató además que, tras la muerte de Saavedra, habrían circulado versiones sobre el hallazgo de escritos atribuidos a él, semejantes a cartas personales. Aunque aseguró no haber tenido acceso directo a esos textos, sostuvo que varios compañeros de pabellón comentaron su existencia, lo que alimentó las sospechas sobre un posible trasfondo de angustia o desesperación en los días previos.

A ese rumor se suma un antecedente inquietante: el 6 de septiembre, Saavedra habría ingerido una cantidad indeterminada de pastillas que lo dejó inconsciente durante varias horas. Según la reconstrucción, recién recobró la conciencia en la madrugada del lunes siguiente, con visibles signos de debilidad.

Por aquel episodio fue sancionado disciplinariamente por automedicación, lo que implicó su separación temporal del pabellón. Recién el viernes de esa misma semana se lo reintegró, aún bajo observación de los guardias y en un contexto de fragilidad física y emocional.

Estas situaciones, sumadas a la inminencia de su juicio por femicidio, configuran un cuadro que ahora se investiga con mayor detalle, tanto para esclarecer las circunstancias de su muerte como para determinar si hubo señales de alerta que no fueron atendidas a tiempo dentro del penal.

Ahora, tras la muerte del principal acusado, el juicio por el femicidio de Jimena Salas comenzará el próximo miércoles 24 de septiembre.

Allí serán juzgados los hermanos de Javier, Adrián Guillermo Saavedra y Carlos Damián Saavedra, bajo la figura de coimputados por el delito de homicidio calificado por alevosía, ensañamiento, criminis causa, por el concurso premeditado de dos o más personas y femicidio en perjuicio de Jimena Beatriz Salas, quien fue asesinada de más de 40 puñaladas el 27 de enero de 2017.

Las hijas de la víctima, mellizas de 3 años, fueron encontradas en la vivienda donde asesinaron a su madre, encerradas en el baño. Se cree que los hombres entraron a la casa con intenciones de robar.