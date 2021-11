Fue a ver a un amigo y la encontraron muerta: el hombre tiene antecedentes por violencia de género

Otro caso en donde una joven menor de edad es encontrada muerta con causantes que aún son un misterio. Se trata de Lola Lourdes Nieto Villares, una adolescente de 17 años que el pasado martes dijo que iba a la casa de un amigo y allí falleció. El hombre está prófugo.

El único sospechoso se llama Cristian Mauricio Gilardenghi, tiene 44, y cuenta con antecedentes por violencia de género. Actualmente está desaparecido.

Cerca de las 20 del martes de la semana pasada, Lola le envió un mensaje a su mamá para avisarle que volvía a cenar y pedirle que hiciera "papas al horno" para comer. Esa fue la última comunicación entre ellas.

Los padres de Lola la estaban esperando cuando por teléfono comenzó el calvario. Cristian, el hombre con el que su hija se había ido a encontrar, llamó para pedirle a Vanesa, la mamá, que llame a una ambulancia porque la joven "convulsionó".

Más tarde, el hombre le dijo a la mamá de Lola que vaya al hospital Tornú que hacia allí la iban a trasladar. Eso hizo Vanesa, pero cuando llegó no los encontró.

Por esa razón, fue directo a la casa de Cristian, en la calle Mariano Acha al 1000, en Villa Ortúzar. Tras ver la presencia de varias ambulancias, la mujer empezó a los gritos preguntando por su hija.

"Nunca me imaginé que mi hija estaba muerta. Llegué y ahí empezó el calvario, la calle estaba cortada por la policía, nadie me decía nada. Se acerca alguien del SAME y me pregunta si yo era la mamá de Lola y me dice 'lo lamento mucho, hicimos todo lo posible, pero su hija falleció'", contó Vanesa en Nosotros a la mañana, por El Trece.

Con una profunda angustia, la mujer quiso saber qué es lo que había sucedido con su hija, pero aún hoy, más de una semana después del deceso, dice que aún no lo sabe. En la noche de este martes, una semana después de lo sucedido, familiares y amigos de la víctima realizaron una marcha en el barrio porteño de Villa Urquiza para pedir que se esclarezca el hecho.

De acuerdo a la autopsia realizada, Lola murió por un edema pulmonar y cerebral, compatible con una posible sobredosis de alguna droga.

La familia afirmó que la menor solo consumía en forma social marihuana, algo que no pudo haberle provocado la muerte y sospechan de Cristian, el hombre al que había ido a ver. Por eso, la madre amplió su declaración en la fiscalía y solicitó que se practique una autopsia de las vísceras para saber qué sustancias ingirió.

"Desapareció porque tiene algo que esconder", sostuvo Vanesa, tras lo cual agregó que la policía tampoco pudo encontrar su teléfono celular. La sospecha de la familia es que esta persona le suministró alguna droga.

Respecto a la noche de la muerte de Lola, la mujer señaló que durante los pocos minutos que se cruzó con Cristian, esa noche advirtió que lo vio "drogado o alcoholizado" y que "estaba sacado".

Según informó Clarín, por la conmoción del momento, asegura que le dio poca importancia a ese extraño comportamiento pero, a medida que pasaron las horas y no volvió a saber de él, empezó a sospechar algo peor: "Yo sé que a mi hija le pasó algo ahí adentro".

foto

Por su parte, el hombre señalado por la familia, a quien Lola veía como un tío por tener una relación con una amiga de la familia, no fue demorado ni detenido, porque en principio no se encuentra acusado de ningún delito.

Fuentes de la investigación le dijeron a Clarín que "en 2015, tuvo un pedido de captura para comparecer como testigo y que, tiempo después, fue denunciado por violencia de género por su pareja de aquel entonces. Incluso, meses más tarde habría recibido dos alertas por haber violado la perimetral".

El caso es investigado por Ignacio Mahiques, a cargo de la Fiscalía Nacional, Criminal y Correccional 35, quien dispuso que se realicen pericias en el lugar y el secuestro de elementos de interés. Vanesa, la mamá de la chica, declaró este miércoles en Tribunales.