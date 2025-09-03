Durante la madrugada del pasado domingo, un joven de 18 años fue demorado por la policía tras negarse a pagar un viaje en remis y alojarse en un hotel transitorio sin abonar el servicio.

El hecho se produjo en la ciudad de Puerto Madryn y generó la intervención de las fuerzas de seguridad debido a la insistencia del chofer del remis, quien reclamó el pago correspondiente.

Según informaron fuentes policiales, el conductor trasladó al pasajero y a su pareja inicialmente hasta un banco y, posteriormente, hacia un hotel de alojamiento. Al llegar al destino final, el joven descendió del vehículo y se negó a abonar la tarifa establecida, que ascendía a 10.720 pesos.

Frente a esta situación, el remisero decidió dar aviso a la policía, solicitando su intervención para resolver el conflicto. Los efectivos se presentaron en el hotel y pudieron constatar que el joven se encontraba en el interior de una habitación. El mencionado vestía un pantalón de buzo negro, campera negra y gorra, elementos que coincidían con la descripción aportada por el denunciante.

Consultado por los agentes, el joven admitió que no tenía dinero para pagar el servicio en ese momento. Por ello, se procedió a su demora y se iniciaron las actuaciones correspondientes.

El caso fue caratulado bajo la infracción al artículo 110 de la Ley XV N° 27, que sanciona el incumplimiento de obligaciones contractuales en perjuicio de terceros. En particular, esta norma establece penas para quien “se sirva comida, bebida u obtenga un servicio de pago inmediato y se niegue a abonarlo”.

Cabe destacar que el joven detenido registra varias causas judiciales en trámite, lo que agrava su situación legal actual.

¿QUÉ ES UN “TELO”?

Un hotel alojamiento, también conocido en Argentina como "telo" o albergue transitorio, es un tipo de establecimiento que ofrece habitaciones especialmente diseñadas para encuentros íntimos de parejas. Estas habitaciones se pueden alquilar por turnos, que pueden ir desde algunas horas hasta toda la noche.

Los hoteles alojamiento suelen contar con servicios y comodidades destinadas a proporcionar privacidad y confort, como hidromasajes, luces tenues, espejos y camas amplias, y su ingreso es generalmente discreto para preservar la intimidad de los clientes.

Este tipo de hoteles se utilizan principalmente en Argentina como una solución para parejas que buscan un espacio privado para sus encuentros íntimos, especialmente cuando no cuentan con independencia habitacional o viven con sus familias. Además, los hoteles alojamiento forman parte de la cultura local y responden a una demanda social de privacidad y confort, con opciones que varían desde los más accesibles hasta los más lujosos, adaptándose a diferentes gustos y presupuestos.

Su historia se remonta a la prohibición de prostíbulos en la década de 1930, cuando surgieron como un reemplazo para ofrecer un lugar seguro y privado para este tipo de encuentros.