En la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán, en la provincia de Salta, un violento episodio ocurrido el jueves pasado conmocionó a los vecinos del lugar.

Un triángulo amoroso terminó de la peor manera en un hotel alojamiento ubicado a la vera de la Ruta Nacional N° 50, donde un hombre resultó gravemente herido tras ser atacado con un arma blanca.

ENCONTRÓ A SU NOVIA CON OTRO HOMBRE EN UN HOTEL TRANSITORIO Y APUÑALÓ AL AMANTE

Según los primeros informes, la víctima ingresó al establecimiento acompañada por una mujer, aparentemente para tener un encuentro íntimo. Sin embargo, pocos minutos después irrumpió en la habitación la pareja de esa mujer, desencadenando una fuerte discusión cargada de celos y tensiones.

La confrontación rápidamente escaló en violencia cuando el agresor atacó al hombre con un cuchillo, causándole una profunda herida en el rostro, a la altura del ojo.

Ante la gravedad de la lesión, personal de emergencias acudió rápidamente y trasladó a la víctima al Hospital San Vicente de Paúl en Orán. Debido a la complejidad de las heridas, fue necesario su traslado posterior al Hospital San Bernardo, en la ciudad de Salta, para recibir atención especializada bajo cuidados intensivos, detalló El Tribuno.

Este hecho, que plantea un contexto de violencia pasional con un trasfondo de infidelidad, fue materia de investigación por parte de la Policía de Salta y el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF). En el lugar se realizaron peritajes, se tomaron testimonios y se recolectaron pruebas para reconstruir con detalle lo sucedido y determinar responsabilidades legales.

Hasta el momento no se difundió información oficial sobre la identidad de los involucrados ni sobre la calificación legal definitiva del caso, aunque fuentes cercanas a la investigación barajan la posibilidad de que el ataque sea tipificado como tentativa de homicidio.

¿QUÉ ES UN “TELO”?

Un hotel alojamiento, también conocido en Argentina como "telo" o albergue transitorio, es un tipo de establecimiento que ofrece habitaciones especialmente diseñadas para encuentros íntimos de parejas. Estas habitaciones se pueden alquilar por turnos, que pueden ir desde algunas horas hasta toda la noche.

Los hoteles alojamiento suelen contar con servicios y comodidades destinados a proporcionar privacidad y confort, como hidromasajes, luces tenues, espejos y camas amplias, y su ingreso es generalmente discreto para preservar la intimidad de los clientes.

Este tipo de hoteles se utiliza principalmente en Argentina como una solución para parejas que buscan un espacio privado para sus encuentros íntimos, especialmente cuando no cuentan con independencia habitacional o viven con sus familias. Además, los hoteles alojamiento forman parte de la cultura local y responden a una demanda social de privacidad y confort, con opciones que varían desde los más accesibles hasta los más lujosos, adaptándose a diferentes gustos y presupuestos.