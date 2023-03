Una violenta situación se produjo en la madrugada de este lunes durante una fiesta privada que se realizó en Sociedad Rural de Comodoro Rivadavia. El agresor fue detenido y la víctima debió ser trasladada a un centro médico.

Cerca de la una de la mañana se dio aviso a la guardia de la Comisaría Segunda sobre un hombre detenido que había atacado a un joven.

ADNSUR pudo saber que los efectivos se encontraron en el lugar con un hombre con lesiones en la boca y que además presentaba la pérdida de un diente, por lo que debió ser trasladado a un centro médico.

Y el agresor, de 43 años, fue trasladado a dependencia bajo los cargos de lesiones leves.

La víctima recibió puntos de suturas en el labio superior y fue dada de alta, para regresar nuevamente este lunes a realizar una consulta con un odontólogo.

En diálogo con ADNSUR, el joven herido relató que todo sucedió en contados segundos. "El chabón pasaba, me vio y me pegó. Un desquiciado", dijo al asegurar que no lo conocía y que incluso ni intercambiaron palabras.

A raíz del fuerte que recibió en el rostro por parte del detenido, “prácticamente perdí un diente y se me partieron un par”, lamentó sobre lo sucedido la noche del domingo.