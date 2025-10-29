La División Policial de Investigaciones de Puerto Madryn, a través de la Oficina de Búsqueda de Personas, solicita la colaboración de la comunidad para localizar a Giuliana Cappello Vulcano, una menor de 14 años que permanece desaparecida desde la mañana del pasado martes 28 de octubre de 2025.

Según el comunicado oficial, Giuliana se ausentó de su domicilio alrededor de las 8 de la mañana con rumbo a la escuela N.º 728 “Alfonsina Storni”, pero no regresó en el transcurso de la tarde.

La adolescente mide aproximadamente 1,50 metros, tiene contextura delgada, tez blanca, cabello largo, lacio y castaño oscuro, con flequillo; sus ojos son marrones. No posee tatuajes, cicatrices ni utiliza aros ni piercing.

Al momento de su desaparición, vestía una campera de abrigo color rosa viejo, zapatillas Nike color fucsia y llevaba una mochila negra.

Las autoridades policiales piden que cualquier información se comunique a la dependencia más cercana, llamando al 101 o al teléfono 2804-562486. También se puede enviar un mensaje privado a la página oficial de Facebook “Busqueda DePersonas PuertoMadryn”.

Búsqueda de Juana y Pedro: “No hemos tenido ni un solo indicio de presencia humana”

El ministro de Seguridad del Chubut, Héctor Iturrioz, se refirió a la búsqueda de la pareja desaparecida hace ya 18 días mientras viajaban desde Comodoro Rivadavia a Camarones. Pese a los rastrillajes por mar, tierra y aire, y ahora incluso rastreando con caballos, siguen sin haber novedades.

“La denuncia se hace el martes por la tarde; la realizó la hija de Juana. El único dato cierto que tenía es que estaba en una relación reciente con ‘Beto’, de Ciudadela. Lo primero que se hizo fue levantar las cámaras de seguridad en Ciudadela para ver si se veía la EcoSport de Juana; se observa que llega a una vivienda el viernes y pernocta allí. Las cámaras la captan cuando salen del domicilio hasta salir por Caleta Córdova”, precisó sobre aquel sábado 11 de octubre, cuando la pareja fue vista por última vez.

En continuidad, Iturrioz señaló que al encontrar la camioneta: “No había ningún vestigio de violencia; incluso múltiples elementos: agua, alimentos, una carpa. Estaba incluso la cartera de Juana, con sus documentos y dinero en efectivo".

El titular de la cartera de Seguridad reconoció que, pese a la cantidad de días y personas trabajando en la zona para ubicarlos, “no hemos tenido ni un solo indicio de presencia humana”, dijo.

Sobre la hipótesis de que fue un delito que salió mal: el ministro explicó que ese dato “surgió de un llamado a la línea 134 de Nación; ahí puede llamar cualquier persona y no se indaga sobre la identidad del llamante. Dijo que estaba en Rocas Coloradas, y que había un grupo de personas que andaban robando a transeúntes por la zona. Que le habían intentado robarle a él y que ellos habrían atentado contra la vida de Pedro y Juana, y le habían robado la camioneta”.