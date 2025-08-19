Una nueva denuncia por violencia de género se registró en la ciudad de Trelew, poniendo en evidencia las dificultades del sistema judicial y policial para prevenir y sancionar estos episodios que afectan a la sociedad.

El hecho ocurrió este pasado lunes por la noche, alrededor de las 20:30 horas, en un domicilio ubicado en calle Juan de la Piedra al 200. Según relató la mujer, su expareja, un joven de 26 años, se presentó en su vivienda y, sin mediar palabra alguna, la agarró del brazo con fuerza y la arrojó violentamente al suelo.

Ante esta agresión, la víctima alertó de inmediato a la policía, que se hizo presente en el lugar. Posteriormente, acompañada por los efectivos, se dirigió a la Comisaría de la Mujer de Trelew para formalizar la denuncia. Allí, relató minuciosamente lo sucedido, y se destacó que el agresor ya tenía antecedentes penales vinculados a denuncias previas por violencia de género, señaló Diario Jornada.

La gravedad de los hechos y el historial denunciado llevaron a que el joven de 26 años quedara detenido en primera instancia. Sin embargo, y pese a las denuncias anteriores y la decisión inicial de la policía, el hombre fue liberado a pocas horas de ser detenido.

¿Qué es la violencia de género?

Es cualquier acto que cause daño físico, psicológico, sexual o económico a una persona por su género. Aunque puede afectar a cualquiera, las mujeres y personas LGBTQ+ son las más vulnerables debido a estructuras sociales machistas y discriminatorias.

Tipos de violencia de género

⚠️ Violencia física: Golpes, empujones, quemaduras o cualquier agresión que cause daño corporal. Incluye intentos de asesinato y feminicidios.

⚠️ Violencia psicológica: Humillaciones, amenazas, control, aislamiento de familiares y amigos. Gaslighting (hacer dudar a la víctima de su percepción de la realidad).

⚠️ Violencia sexual: Abuso, violación, acoso, tocamientos no consentidos. Presión para realizar actos sexuales no deseados.

⚠️ Violencia económica: Control del dinero, impedimento para trabajar, retención de documentos. Obligar a depender económicamente del agresor.

⚠️ Violencia simbólica: Mensajes sexistas, estereotipos de género, normalización de la violencia en medios y cultura.

⚠️ Violencia digital: Acoso en redes sociales, difusión de imágenes íntimas sin consentimiento (revenge porn). Control de mensajes y redes de la víctima.

Recordá que la denuncia protege a la víctima: una denuncia activa medidas legales para evitar más agresiones. También ayuda a visibilizar el problema, mejorar políticas públicas y empodera a otras víctimas. Cada denuncia alienta a más personas a salir del silencio.

Es importante guardar pruebas: Mensajes, fotos de lesiones, audios, testigos. Todo sirve para una denuncia.

Si sufrís violencia de género, no te aísles; hablá con alguien de confianza: familia, amigos/as, organizaciones de apoyo, prepará documentos, dinero y un lugar seguro por si debes salir rápido y denunciá el caso.