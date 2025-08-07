La jueza de garantías Laura Martini dispuso la apertura de una investigación contra M.V., suboficial de la Policía Provincial, por un presunto caso de violencia de género ocurrido el pasado 1 de marzo en un domicilio del barrio Gregorio Mayo, en Rawson.

Según la descripción brindada en la audiencia realizada en la Oficina Judicial de Rawson, la víctima, identificada como B.L., se encontraba en su casa acompañada por un hombre cuando llegó M.V., su ex pareja. En ese momento, el acompañante decidió retirarse del lugar, y fue entonces cuando el imputado habría agredido a la mujer. La situación solo pudo contenerse tras la intervención policial, alertada por una vecina.

El fiscal a cargo, representado por la abogada Etelvina Medina, presentó testimonios, informes periciales y certificados médicos que acreditan lesiones leves sufridas por la víctima, así como otros elementos que fundamentan la investigación. En tanto, el defensor de M.V., Pablo Sánchez, adelantó la posibilidad de optar por una Solución Alternativa del Conflicto, mecanismo legal que busca resolver algunas causas sin llegar a un juicio tradicional, siempre sujeto a la aprobación de la víctima y del Ministerio Público Fiscal.

La calificación provisional que sostiene la acusación incluye delitos de lesiones leves, daño y violación de domicilio, todos en el contexto de violencia de género.

La investigación continúa abierta bajo la supervisión de la jueza Martini, en un marco donde se prioriza tanto la protección de la víctima como el debido proceso legal. La decisión sobre la implementación de la solución alternativa dependerá de la evaluación y el consentimiento de las partes involucradas.

¿Qué es la violencia de género?

Es cualquier acto que cause daño físico, psicológico, sexual o económico a una persona por su género. Aunque puede afectar a cualquiera, las mujeres y personas LGBTQ+ son las más vulnerables debido a estructuras sociales machistas y discriminatorias.

Tipos de violencia de género

⚠️ Violencia física: Golpes, empujones, quemaduras o cualquier agresión que cause daño corporal. Incluye intentos de asesinato y feminicidios.

⚠️ Violencia psicológica: Humillaciones, amenazas, control, aislamiento de familiares y amigos. Gaslighting (hacer dudar a la víctima de su percepción de la realidad).

⚠️ Violencia sexual: Abuso, violación, acoso, tocamientos no consentidos. Presión para realizar actos sexuales no deseados.

⚠️ Violencia económica: Control del dinero, impedimento para trabajar, retención de documentos. Obligar a depender económicamente del agresor.

⚠️ Violencia simbólica: Mensajes sexistas, estereotipos de género, normalización de la violencia en medios y cultura.

⚠️ Violencia digital: Acoso en redes sociales, difusión de imágenes íntimas sin consentimiento (revenge porn). Control de mensajes y redes de la víctima.