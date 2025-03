En Pico Truncado, una mujer llamada Marisa Vega compartió un desgarrador posteo a través de las redes sociales. Tras cuidar a su madre en el hospital local durante diez días, sufrió el robo de su celular mientras se encontraba en el centro médico.

Marisa, junto con su hija y su yerno, se turnaban para cuidar a su madre, quien padece una enfermedad grave. Debido al cansancio acumulado, se quedó dormida en el hospital. Al despertar, descubrió que su teléfono había desaparecido.

A pesar de presentar una denuncia, lo que más le duele no es el valor material del dispositivo, sino la pérdida de las fotos y recuerdos de su madre, que no podrá recuperar. "Ahí tenía fotos de mi viejita riendo, caminando, bailando, cosa que no voy a tener nunca más", expresó con tristeza.

Desde Pico Truncado habló Marta, la mamá de Luciana de Gran Hermano: "Espero que.."

Los médicos informaron a Marisa que, debido a la edad y condición de su madre, las posibilidades de recuperación son escasas. Sin embargo, ella mantiene la esperanza de que su madre pueda superar esta adversidad. "Para la edad que ella tiene no va a salir de esta, pero yo sigo con la esperanza de que sí", manifestó.

La comunidad de Pico Truncado se unió en apoyo a Marisa y su familia, destacando la importancia de la solidaridad en momentos de adversidad. La mujer decidió buscar consuelo en su fe, dejando todo en manos de Dios mientras enfrenta esta difícil etapa de su vida.

Se conoció la verdad detrás del joven que fue apuñalado en la entrada de un supermercado

Por último, la víctima del delito lamentó la falta de empatía de quienes cometen actos delictivos en momentos tan delicados. "Estar en un hospital es porque estás enfermo, no porque quieras estar ahí", subrayó, resaltando la necesidad de comprensión y respeto hacia aquellos que pasan por situaciones similares.