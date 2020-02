NEUQUÉN (ADNSUR) - Un hombre abusó sexualmente a su expareja cuando la mujer fue a buscar al hijo que tienen en común. La mujer no bajó del auto, ya que el hombre tenía una restricción de acercamiento contra ella. Mientras aguardaba en el vehículo junto a otro de sus hijos, su ex se acercó y le dijo que bajara el vidrio. No lo hizo e intentó escapar, pero él la empezó a seguir en otro auto y la interceptó; la víctima decidió parar.

La situación fue advertida por dos mujeres que estaban en la casa del hombre, quienes se llevaron a los nenes adentro de la casa y fue ahí que el acusado aprovechó para tomar a su expareja de los hombros, la condujo hacia una habitación que queda detrás de la vivienda y la abusó sexualmente, según detalló diario Río Negro.

El hecho ocurrió el martes. El hombre fue acusado de abuso sexual con acceso carnal y por haber violado una orden de restricción dictada por el fuero de Familia. Durante la audiencia, realizada el miércoles por la tarde, el Ministerio Público Fiscal pidió para el imputado la prisión domiciliaria por cuatro meses. Narváez señaló que la medida cautelar "es necesaria para proteger a la víctima y evitar que el acusado pueda entorpecer el proceso".

El juez de garantías dio lugar a la medida cautelar solicitada por la fiscalía y formuló los cargos.

El hombre fue acusado por "desobediencia a una orden judicial, en concurso real con abuso sexual con acceso carnal, en calidad de autor".