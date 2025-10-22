Los robos en comercios son una de las preocupaciones constantes a las que se enfrentan los dueños cada día. Más allá del daño económico, estos hechos impactan emocionalmente a quienes trabajan con esfuerzo y dedicación, sin imaginar que pueden convertirse en víctimas de la inseguridad.

El pasado lunes 20 de octubre, una mujer se dirigió a su local comercial en Puerto Deseado, provincia de Santa Cruz para comenzar una nueva jornada laboral. Sin embargo, al llegar y abrir el negocio, se encontró con la peor escena. El lugar estaba completamente revuelto, dañado y vacío en varios sectores.

Durante la madrugada del fin de semana, delincuentes habían ingresado al comercio ubicado en la calle Zar, forzando una entrada trasera. Causaron destrozos y dejaron todo desordenada. Asimismo, se llevaron ropa, valijas, perchas, cinturones, aros y camperas.

Tras el impactante robo sufrido en su comercio, la víctima realizó la denuncia policial y comenzó un relevamiento de cámaras para lograr obtener una imagen de los presuntos ladrones.

Asimismo, pidió la colaboración de los vecinos, aquellos que hayan visto algo extraño y tengan un dato que pueda ser clave para atraparlos. Por otra parte, estaría evaluando publicar imágenes de los objetos de valor, para advertir y evitar que sean adquiridos de forma ilegal.

Un violento ataque a tiros contra un local nocturno terminó con la tranquilidad de los vecinos de Puerto San Julián la madrugada del lunes 20 de octubre. Eran cerca de las 4:35 de la madrugada cuando un hombre realizó varios disparos frente al pub “El Carajo”, ubicado en la esquina de Mitre y Hernando de Magallanes, tras una acalorada discusión en el interior del local.

Según publica La Opinión Austral, todo comenzó cuando el sujeto mantuvo un intercambio verbal con uno de los empleados del establecimiento. La tensión escaló y derivó en el cierre anticipado del local. Minutos después, las cámaras de seguridad registraron al mismo sujeto regresando al frente del pub y efectuando múltiples disparos antes de huir en un Volkswagen Gol Trend rojo.

Con los datos aportados por testigos y las imágenes de las cámaras, la policía inició un operativo conjunto entre la Comisaría Primera y la División de Investigaciones (DDI). Rápidamente lograron identificar el domicilio del presunto autor, donde se estableció una consigna preventiva mientras avanzaban las diligencias judiciales.

Horas más tarde, el hombre decidió entregarse por su cuenta en la sede policial, manifestando su intención de ponerse a disposición de la Justicia. En el mismo acto entregó un arma de fuego marca Bersa Thunder calibre .22, con dos cargadores vacíos y una caja con 100 cartuchos del mismo calibre.

Con información de El Diario Nuevo Día, redactada y editada por un periodista de ADNSUR