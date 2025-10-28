El organismo regional informó que persiste el ingreso de aire frío en todo el norte patagónico, lo que mantiene un escenario de nubosidad variable, inestabilidad y bajas temperaturas matinales.

Se prevé probabilidad de heladas en los valles, meseta y áreas rurales, especialmente durante la madrugada del martes 28 de octubre. A partir del miércoles, los vientos rotarán al noreste, provocando un paulatino ascenso térmico y el retorno de las condiciones cálidas hacia el jueves.

Neuquén capital: frío nocturno y ráfagas de hasta 49 km/h

En la capital neuquina, el martes se presentará con cielo despejado y una máxima de 20°C. Durante la noche, el cielo permanecerá mayormente despejado, pero la temperatura descenderá bruscamente hasta 3°C.

Los vientos del noreste serán moderados durante el día, aunque hacia la noche las ráfagas podrían alcanzar los 49 km/h, generando condiciones de viento frío y seco en la zona del Alto Valle.

Añelo: jornada soleada, pero con vientos intensos

En el corazón del corredor petrolero, Añelo tendrá un martes de cielo despejado y temperaturas templadas, con una máxima de 20°C. Sin embargo, el pronóstico advierte que hacia la noche aumentará la intensidad del viento, con ráfagas de hasta 72 km/h provenientes del noreste.

La mínima nocturna será de 4°C, y se espera un descenso térmico marcado hacia la madrugada del miércoles.

Zapala: heladas y frío intenso al anochecer

En Zapala, el clima se mantendrá despejado durante todo el día, con una máxima de 17°C. Por la noche, las condiciones cambiarán: la temperatura descenderá hasta 0°C, lo que podría generar heladas intensas en zonas rurales.

El viento del noreste soplará con ráfagas cercanas a los 50 km/h, lo que sumará sensación térmica baja y visibilidad reducida por el polvo en suspensión.

San Martín y Villa La Angostura: más nubes y frío cordillerano

En la zona cordillerana, el pronóstico anticipa un martes más estable, aunque fresco. En San Martín de los Andes, el cielo estará parcialmente nublado, con una máxima de 14°C y viento leve del sudeste. Por la noche, se prevé cielo cubierto y mínima de 3°C.

En Villa La Angostura, las condiciones serán similares: nubes parciales, máxima de 15°C y mínima de 3°C, con viento calmo del este.