Fred Machado sorprendió a todos y reveló que estuvo con una importante figura de River Plate: “Lo conocí...”

El empresario Fred Machado, involucrado en investigaciones judiciales por presunto lavado de dinero y vínculos con actividades ilegales, brindó declaraciones sobre su situación legal, relaciones empresariales y políticas, y la actividad de sus negocios.

Durante la entrevista, Machado relató su vínculo con el diputado José Luis Espert, con quien compartió partidas de golf y viajes, y explicó que la camioneta utilizada por el legislador nunca estuvo a su nombre, sino a nombre de un familiar. También negó inversiones en la empresa de arenas de Neuquén vinculada al sector petrolero.

“Cicarelli es un pibe de pueblo, bastante básico; un día vende cebollas, al otro autos. Un día la pegó e hizo un contrato con jeques de Dubái en Neuquén”, precisó, intentando distanciarse de los escándalos que rodean esa región.

Filtraron un video de Espert en la casa patagónica de Fred Machado: bromeaban sobre el plan económico de Macri

Según relató Machado en diálogo con Splendid AM 990, también expresó su temor a ser extraditado, aunque dejó en claro que no piensa huir del país: “Sí, tengo miedo a la extradición, pero prefiero morir en mi país. Preso no sirvo, muerto tampoco sirvo. Llegué a Argentina con 12 dólares”, señaló.

El empresario también sorprendió al revelar que conoció a Jorge Brito, presidente de River Plate y referente del sector financiero argentino. “Lo conocí, es un buen tipo”, afirmó, generando suspenso sobre sus contactos en el mundo empresarial y la magnitud de sus relaciones.

Patagonia, la locación del narcoescándalo: Viedma-Trelew-Neuquén, el triángulo de intereses de Fred Machado

En otro tramo de la entrevista, Machado cuestionó la violencia que rodeó ciertos episodios vinculados a su entorno y dejó frases ambiguas entre ironía y advertencia: “Si me muero mañana, tengo el césped muy lindo, no manden máquinas buscando nada. Recen por mí”, concluyó.

Así fue la detención y el traslado de “Fred” Machado en la Patagonia tras la orden de extradición a EE.UU.

La jornada del martes marcó un punto clave en el caso de Federico Andrés “Fred” Machado, el empresario acusado de integrar una red internacional de lavado de dinero y narcotráfico, detenido finalmente en su domicilio de Viedma. El procedimiento se realizó horas después del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que confirmó el pedido de extradición solicitado por la justicia estadounidense.

José Luis Espert rompió el silencio tras el escándalo con Fred Machado y el pago de $200.000 dólares

Minutos después de la resolución judicial, el presidente Javier Milei instruyó a su gabinete para “instrumentar de inmediato los pasos administrativos y diplomáticos necesarios”, lo que aceleró la intervención de la Policía Federal Argentina (PFA).

El arresto se concretó en la chacra del empresario, ubicada en el kilómetro 20 de la ruta provincial N.º 1, camino al balneario El Cóndor, a unos 15 kilómetros de la capital rionegrina. Desde temprano, una camioneta y tres autos de la Policía Federal se apostaron en el acceso a la propiedad, rodeando el perímetro con estrictas medidas de seguridad.

“Fred” Machado fue trasladado a una dependencia federal y avanza el proceso de extradición

“Todo fue planificado con precisión y sin resistencia”, señalaron fuentes del operativo.

La tensión en la zona fue evidente. Vecinos que transitaban por la ruta advirtieron la presencia de los móviles y un portón blanco cerrado que separaba la zona donde se hallaba Machado del sector donde se concentraban los efectivos.

El momento de la detención

Poco antes del mediodía, los agentes federales ingresaron al domicilio y procedieron a detener a Machado, quien fue esposado y trasladado bajo custodia. Testigos indicaron que el empresario, visiblemente tranquilo, llegó incluso a esbozar una sonrisa mientras era subido a la camioneta oficial.

Más cuestionamientos contra Espert dentro del Gobierno: “Tiene que dar una explicación clara y contundente”

“No hubo ningún incidente ni resistencia; todo se desarrolló en calma”, detallaron fuentes cercanas a la investigación.

El traslado fue escoltado por personal de la Policía Federal hasta la Delegación de Viedma, donde se realizaron las primeras diligencias antes de derivarlo a una unidad federal de detención.

Una vez en dependencias de la fuerza, “Fred” Machado quedó alojado bajo custodia a la espera de que se completen los trámites administrativos y diplomáticos que harán efectiva su extradición a Estados Unidos.

La justicia norteamericana lo reclama por su presunta participación en una estructura criminal dedicada al narcotráfico y al blanqueo de capitales, mediante la adquisición de aeronaves y operaciones financieras en distintos países.