El Ministerio Público Fiscal de Neuquén formuló este viernes cargos contra la exvicegobernadora Gloria Argentina Ruiz, su hermano Pablo Ruiz —excoordinador de la Casa de las Leyes—, y las exfuncionarias Isabel Richini y Élida Noemí Sánchez, por los delitos de enriquecimiento ilícito y administración fraudulenta agravada.

La audiencia se realizó en los tribunales neuquinos y fue presidida por el juez de garantías Lucas Yancarelli, quien dio lugar a la imputación pero rechazó el pedido de la fiscalía para declarar el caso como complejo. De este modo, el plazo de investigación quedó fijado en cuatro meses.

La compra de la Toyota SW4

El fiscal Juan Narváez, de la Unidad de Delitos Económicos, sostuvo que Gloria Ruiz no pudo justificar el incremento de su patrimonio tras su asunción como vicegobernadora. El caso se centra en la adquisición de una camioneta Toyota SW4 valuada en $76.837.220 en junio de 2024, cuando sus ingresos declarados por el cargo público oscilaban entre $2.000.000 y $5.000.000 mensuales.

“Las explicaciones presentadas —ventas de vehículos, préstamos y pagos con tarjeta— no fueron suficientes. El aumento patrimonial es de gran magnitud y no guarda correspondencia con los ingresos por su cargo ni otra actividad”, sostuvo el fiscal Narváez.

Por este hecho, Ruiz fue imputada por el delito de enriquecimiento ilícito, en calidad de autora.

La contratación irregular con Big Sur Marketing

La investigación también abarca una contratación presuntamente ilegítima con la empresa Big Sur Marketing, destinada a la producción de piezas publicitarias. Según la acusación, el acuerdo se concretó por vía de excepción, violando la Ley 2141 de Administración Financiera, y representó un perjuicio económico al Estado por $45.000.000.

El fiscal explicó que las piezas fueron pagadas con fondos de la Legislatura, pero Gloria Ruiz las utilizó en sus redes personales, lo que implicó una violación a la Ley Provincial 3017, que prohíbe la personalización de los actos de gobierno.

“Aprovechó los recursos públicos para beneficio personal, con la colaboración de Richini y Sánchez, quienes autorizaron y gestionaron los pagos”, detalló Narváez.

Las maniobras en Casa de las Leyes

Un tercer hecho involucra al hermano de la exvicegobernadora, Pablo Ruiz, quien, entre diciembre de 2023 y noviembre de 2024, fue coordinador general de la Casa de las Leyes. El fiscal lo acusó de defraudar al Estado por $45.482.688 mediante la contratación directa del proveedor Pedro Ariel Sauer, también para realizar trabajos de cartelería y material gráfico, sin cumplir los procesos administrativos exigidos.

Las exfuncionarias Richini y Sánchez fueron nuevamente señaladas como colaboradoras en la operatoria, por haber autorizado las contrataciones y los pagos de manera irregular.

Medidas cautelares y alcance judicial

Además de los cargos penales, el fiscal Narváez solicitó la inhibición general de bienes de Gloria Ruiz, Isabel Richini y Élida Sánchez por $246.000.000, durante un plazo de 10 meses, medida que ya regía sobre Pablo Ruiz desde marzo. El objetivo es preservar el patrimonio de los acusados ante una eventual condena y decomiso.

El juez Yancarelli aceptó la solicitud de la fiscalía y ratificó la medida precautoria.

“La inhibición busca garantizar que el Estado pueda recuperar los fondos públicos en caso de confirmarse la responsabilidad penal”, explicó el magistrado.