Los valores de las infracciones en el sistema de fotomultas en Neuquén capital sufrieron una actualización la última semana y, de esta manera, la multa por cruzar un semáforo en rojo se convierte en la más costosa del cuadro tarifario, con sanciones que pueden superar los $2.013.000.

Entre las multas más caras, cruzar el semáforo en rojo encabeza el ranking: el valor va desde $268.400 hasta $2.013.000, aunque el pago voluntario puede reducir la sanción a $134.200.

Circular sin cinturón de seguridad o estacionar en doble fila tiene multas que van de $67.100 a $671.000, con descuento de pago voluntario desde $33.550. Usar el celular al conducir también está fuertemente penalizado: las multas van de $134.200 a $671.000, mientras que invadir la senda peatonal se castiga con montos de $134.200 a $268.400, o $67.100 con pago anticipado. En tanto, el giro indebido puede costar entre $134.200 y $402.600, con reducción a $67.100 si se abona de forma voluntaria.

Según las estadísticas municipales, la invasión de la senda peatonal es la infracción más frecuente, con el 69% de los casos, seguida por el giro indebido (21%) y el cruce de semáforo en rojo (14,6%). Las horas pico —al mediodía y a las 17— concentran casi el 20% del total de infracciones.

DESCENSO DE LAS INFRACCIONES

A más de un año del sistema de fotomultas, desde el municipio de Neuquén destacaron cómo su implementación ha provocado una reducción en la cantidad de infracciones. Cuando se implementó, en julio de 2024, se registraban más de ocho infracciones por cámara. Hoy, ese número cayó a tres, lo que para el municipio refleja un cambio de comportamiento en los conductores.

El sistema ya cuenta con 200 cámaras instaladas en puntos estratégicos de la ciudad, y se prevé sumar otras 100 más.

La mayoría de los vehículos infractores son neuquinos, un 12% corresponde a patentes rionegrinas, y dentro del total local, el 60% pertenece a Neuquén capital, seguidos por autos de Plottier, Centenario, Cutral Có, Zapala y Rincón de los Sauces.

Pese el debate, los números parecen acompañar al municipio: menos infracciones, más control y un mensaje claro para los conductores neuquinos —en Neuquén, cruzar en rojo ya no solo es peligroso, también es carísimo.

Con información de LMN, editada y redactada por un periodista de ADNSUR