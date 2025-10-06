El Poder Judicial de Río Mayo formalizó la apertura de una investigación penal contra un hombre de 60 años, presunto autor de dos casos de abuso sexual simple ocurridos en un local comercial de la localidad durante el año 2024.

La decisión fue adoptada por el juez Alejandro Rosales, luego de que la Fiscalía presentara el pedido formal tras recopilar las denuncias correspondientes.

LOS DOS PRESUNTOS ABUSOS EN RÍO MAYO

Según consta en los escritos oficiales presentados ante el tribunal, el primer hecho denunciado habría tenido lugar entre los meses de enero y septiembre de 2024. En este período, el acusado, quien se desempeña como comerciante en un local de Río Mayo, realizó conductas que las víctimas calificaron como abuso sexual simple.

El segundo episodio, según la denuncia, ocurrió el 30 de mayo de 2024, en el mismo establecimiento comercial y afectó a otra clienta. En este caso, la mujer denunció comportamientos inapropiados por parte del comerciante que atentaron contra su integridad personal y dignidad.

El proceso avanzó con una audiencia en la que participaron el representante del Ministerio Público Fiscal, Alexis Ubilla, y la abogada Maira Ritter, quienes expusieron ante el juez los hechos y los fundamentos que motivaron la petición de apertura formal de la investigación preparatoria para el juicio.

En esta instancia, solicitaron además que se mantengan vigentes las medidas cautelares impuestas, las cuales incluyen la prohibición de acercamiento y de cualquier tipo de contacto entre el imputado y las víctimas, con el fin de garantizar la seguridad y protección de estas últimas durante el curso de la investigación.

Otro pedido formulado por la Fiscalía fue la aplicación del protocolo de identificación de personas para el imputado, una medida que busca asegurar que la persona sometida a proceso pueda ser correctamente identificada en todo momento, evitando errores y garantizando la transparencia en la investigación.

Por su parte, la defensa del acusado, representada por su abogada, no formuló objeciones ni se opuso a las medidas solicitadas por la Fiscalía, lo que agilizó la resolución del juez.

RESOLUCIÓN JUDICIAL Y PLAZOS

El juez Alejandro Rosales, luego de analizar los planteos de las partes, resolvió formalizar la investigación preparatoria de juicio en contra del sospechoso. Esta formalización implica que el proceso continúa con una etapa de mayor profundidad y análisis, en la que los investigadores cuentan con la facultad y el plazo para realizar las diligencias necesarias que permitan esclarecer la responsabilidad del imputado.

Se estableció un plazo de seis meses para que los investigadores presenten las conclusiones finales y un informe detallado sobre los avances de la causa. En este tiempo deberán recogerse todas las evidencias posibles, realizar peritajes si fueran necesarios, tomar declaraciones a testigos y a las víctimas, y todas las acciones que el Ministerio Público Fiscal considere indispensables para fortalecer el caso.