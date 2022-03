Este lunes, seis jóvenes de entre 20 y 24 años fueron detenidos por abusar sexualmente de una chica de 20 años en el interior de un auto en el barrio porteño de Palermo. Además, en el lugar, la policía secuestró marihuana y pastillas de LSD.

El caso de abuso grupal fue descubierto por un vecino que, al notar la actitud sospechosa de los imputados, alertó a los policías que llegaron a los pocos minutos. De esta manera, rescataron a la víctima, que estaba inconsciente y fue trasladada a un centro asistencial de la zona.

La noticia circuló rápidamente por los medios y en Crónica TV, el conductor Flavio Azzaro justificó el aberrante hecho porque la chica "estaba drogada".

"A mi me parece irrelevante si la chica consumió o no consumió. No hay que debatir ese tema", le dijo uno de los panelistas mientras que otro también opinó lo mismo. Sin embargo, Azzaro le contestó: "Si vos quisiste drogarte, en algún momento quisiste".

"Pero eso no te habilita a que te violen", le aclara el panelista, pero Azzaro le vuelve a decir: "Le puede pasar a alguien que una personas en algún momento quiera algo y después se arrepienta, durante o después. En ese caso, ¿cómo se evalúa? Supongamos que la chica quiso tener sexo con alguno de ellos".

Y el panelista le señaló que "ella no estaba en condiciones de dar su consentimiento"; mientras que Azzaro le responde: "Ellos pueden decir lo mismo, que eran incapaces de entender si ella estaba drogada", justificando el delito.

"No, porque ella estaba indefensa y ellos sabían perfectamente lo que hacían. Eso está a la vista. Además que el delito fue infraganti", aseguró el panelista.