Fiscalía de Lago Puelo secuestró prendas clave para esclarecer el accidente fatal en Ruta 16

La Fiscalía de Lago Puelo realizó allanamientos en Río Negro y Chubut en el marco de la investigación por la muerte de María Laura Romano, fallecida en un accidente de tránsito ocurrido el 5 de octubre en la Ruta Provincial N°16.

El accidente ocurrió el 5 de octubre en el kilómetro 13 a la altura del Callejón Chucao, en Villa del Lago. Según la investigación, un vehículo circulaba con María Laura Romano y su hija en sentido sur-norte cuando fue embestido por un Nissan Sentra que viajaba en sentido contrario, perdió el control y se cruzó de carril.

Como consecuencia del impacto, Romano falleció en el lugar y su hija sufrió lesiones graves. El segundo vehículo llevaba cuatro ocupantes.

La Fiscalía de Lago Puelo inició una investigación preliminar, provisionalmente calificada como homicidio, lesiones graves y lesiones leves en concurso ideal. El objetivo principal es determinar quién conducía el Nissan Sentra al momento del accidente, información clave para establecer responsabilidades.

Para avanzar en la investigación, se realizaron allanamientos en tres viviendas ubicadas en El Bolsón (Río Negro) y Lago Puelo (Chubut). La orden judicial también autorizó la requisa personal de tres personas, únicamente si vestían las prendas que se buscaban secuestrar.

Los allanamientos arrojaron resultados positivos. Se secuestraron prendas de vestir, incluyendo zapatillas, pantalones y buzos, que serán sometidas a pericias scopométricas. Este procedimiento permitirá cotejar los objetos con imágenes de cámaras de seguridad obtenidas en la zona antes del hecho, con el fin de identificar la posición y rol de cada ocupante durante el accidente.

En las diligencias participaron los fiscales Débora Barrionuevo y Carlos Díaz Mayer, junto a la funcionaria Eugenia Castro y la abogada de Fiscalía, Cecilia Finocchio. La investigación continúa para determinar las responsabilidades penales en el hecho que conmocionó a la comunidad de Lago Puelo.

Con información de una gacetilla de prensa del Ministerio Público Fiscal de Chubut.