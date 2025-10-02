La Fiscalía de Cinco Saltos formuló cargos contra un hombre que protagonizó un robo insólito: se presentó en un domicilio con la intención de comprar un Volkswagen Up, pero cuando la dueña le mostró el vehículo encendido y estacionado en la calle, se subió al asiento del conductor y huyó sin ejercer violencia.

El hecho ocurrió el martes 30 de septiembre, cerca de las 15:50, dejando a la propietaria impactada, quien de inmediato llamó a la Policía.

Persecución por la Ruta 151 hasta Cipolletti

Tras la denuncia, la Policía inició un operativo de búsqueda que se extendió a la Ruta Nacional 151. Los efectivos detectaron al sospechoso en el kilómetro 4,5 cuando conducía a alta velocidad, incluso en contramano y por la banquina.

La fuga se prolongó hasta el centro de Cipolletti, donde fue interceptado en la intersección de 25 de Mayo y San Martín tras un despliegue de móviles policiales. Allí se recuperó el vehículo sin daños mayores y se procedió a la detención del conductor.

El operativo generó un caos de tránsito en pleno centro cipoleño, ya que la calle 25 de Mayo debió ser cortada.

El detenido cuenta con un prontuario por estafas en distintas provincias. Posee una condena por tentativa de estafa en Trenque Lauquen (Buenos Aires) y otra por estafa en Ushuaia, unificadas en un total de un año y dos meses de prisión en suspenso.

Además, la fiscalía señaló que en Cipolletti existe otra investigación en curso por un delito de características similares. Esto refuerza la acusación y agrava su situación judicial.

La decisión judicial

En audiencia, la fiscal Guadalupe Inaudi y la asistente Agustina Jarry pidieron la prisión preventiva del imputado, argumentando riesgo procesal y reincidencia.

El juez de garantías avaló la formulación de cargos por hurto simple (artículos 162 y 45 del Código Penal) y ordenó que el hombre permanezca detenido durante dos meses, mientras avanza el proceso.

El defensor oficial no objetó ni la calificación ni la medida cautelar, lo que agilizó la resolución.