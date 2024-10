Este viernes 18 de octubre, finalizaron los alegatos en el juicio a L-Gante y pidieron 7 años de cárcel. Así se conoció durante la audiencia celebrada en el Tribunal en lo Criminal Nº 3 de Mercedes.

Cabe recordar que el juicio inició hace 10 días y durante el transcurso de las jornadas, pasaron diversos testigos en el caso. L-Gante enfrenta cargos de amenazas y privación ilegal de la libertad. En tanto se espera que el veredicto sea emitido el lunes 28 de octubre.

En el encuentro, el fiscal Adrián Landini sostuvo que Elián Valenzuela intentó tomar la justicia por mano propia, mencionando que su conducta infringió la ley que debe aplicarse equitativamente a todos. De esta forma, pidió una condena de siete años de prisión para el cantante.

No obstante, la querella pidió tres años de prisión efectiva, indicando que si bien no tiene antecedentes penales, los hechos son graves y requieren una respuesta contundente. Por su parte, la defensa de L-Gante exigió su absolución, presentando al artista como inocente y que fue arrastrado a una situación injusta.

CUÁLES FUERON LAS PALABRAS DE L-GANTE

“Soy inocente y hoy estoy en esta sala de juicio porque no quise poner dinero. Salvo el señor fiscal, que me parece una persona honorable y que hace bien su trabajo, el resto (por los representantes de la querella) tiene una imaginación de director de cine o de un niño mentiroso”, indicó.

“No me creo Dios y creo mucho en Dios, pero se me hace desagradable estar sentado frente a personas que se creen profesionales. Repito, hoy estoy acá por no permitir que me quiten mi dinero. Y voy a estar siempre a disposición de la Justicia”, concluyó. En tanto, se espera que el veredicto sea emitido el lunes 28 de octubre.

