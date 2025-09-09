La adulteración de chasis y motor en vehículos es una práctica ilegal utilizada en el país. Esta maniobra consiste en modificar o falsificar los números de identificación del automóvil, dificultando su trazabilidad y facilitando el uso de vehículos robados o con documentación falsa para cometer delitos. Más allá del perjuicio legal, estos autos representan un riesgo para quienes transitan en la vía pública y para las autoridades encargadas de controlar el tránsito.

Quienes circulan con vehículos con adulteraciones suelen buscar evadir controles o encubrir actividades ilícitas. En muchos casos, estos autos de alta gama son utilizados para trasladarse con discreción o para realizar maniobras fraudulentas en el mercado automotor. Sin embargo, no solo afectan la seguridad, sino que también generan un perjuicio económico y legal para terceros que podrían ser víctimas de estafas o robos relacionados.

Por eso, los controles policiales son una herramienta fundamental para detectar este tipo de irregularidades. El trabajo conjunto entre las distintas divisiones especializadas y el Ministerio Público Fiscal permite interceptar a tiempo vehículos con documentación adulterada, secuestrarlos y avanzar en las investigaciones correspondientes.

Este martes 9 de septiembre, un vehículo de alta gama fue secuestrado en Puerto Madryn tras detectarse irregularidades en su documentación y en la numeración del chasis y del motor. El hecho ocurrió en la calle Lombardo, entre España y Gales, cuando personal de la División Sustracción de Automotores realizaba tareas de control rutinario.

El rodado, un Audi Q3, fue identificado por efectivos policiales que solicitaron apoyo para su verificación. Al inspeccionarlo, constataron adulteraciones en la numeración tanto del chasis como del motor, lo que configura una infracción al artículo 289, inciso 3, del Código Penal.

El conductor presentó una cédula de identificación del vehículo trucha que carecía de elementos de seguridad exigidos, como microletras fluorescentes visibles bajo luz ultravioleta.

Ante esta situación, se dio intervención al Ministerio Público Fiscal, que dispuso el secuestro del auto y la imputación del conductor por infracción al artículo 289, inciso 3, encubrimiento y falsificación de documento público, según el artículo 292 del Código Penal argentino.

¿QUÉ ES Y CÓMO OBTENER LA CÉDULA DIGITAL DEL AUTOMOTOR?

La cédula del automotor digital es la versión electrónica de la tradicional cédula física, disponible en la app Mi Argentina con la misma validez legal para circular dentro del país. Para obtenerla, solo tenés que descargar la app, crear tu cuenta y validar tu identidad. Una vez hecho esto, tu cédula estará disponible en la sección “Mis vehículos”.

VALIDEZ Y CONTROL DE LA CÉDULA DIGITAL

La cédula digital es completamente válida para conducir y cuenta con un código QR que se actualiza cada 24 horas, lo que permite a las fuerzas de seguridad y agentes de tránsito verificar su autenticidad mediante una aplicación móvil. En caso de que alguna autoridad no la reconozca, es importante recordar que, según la normativa vigente, debe ser aceptada mientras esté vigente.

PROBLEMAS COMUNES Y CÓMO SOLUCIONARLOS

Si no podés visualizar tu cédula digital, puede ser porque tu documento físico ya no está vigente o porque aún no validaste tu identidad en la app. La validación se realiza mediante el sistema digital integrado o en los Centros de Documentación Rápida del RENAPER. En el caso de cédulas para autorizados a conducir (ex cédula azul), si no aparece en la app, podría deberse a que el titular del vehículo vendió o revocó ese permiso.

¿CÓMO DETECTAR QUE UNA CÉDULA VERDE ES FALSA EN ARGENTINA?

Datos inconsistentes: revisá que todos los datos coincidan con el vehículo (patente, número de motor, número de chasis, marca, modelo y titular). Si hay diferencias, es una señal de alerta.

Calidad del papel y la impresión: la cédula original tiene un papel especial con medidas de seguridad. Si se ve borrosa, con colores extraños o mal recortada, podría ser apócrifa.

Código QR: en las versiones más recientes, la cédula verde incluye un código QR. La ausencia de este elemento puede indicar falsificación.

Consulta online: ingresando a www.dnrpa.gov.ar podés verificar si el vehículo tiene denuncias, restricciones o si los datos coinciden con la cédula presentada.

Uso de la app Mi Argentina: si la cédula no figura en la app una vez que validaste tu identidad, puede significar que no está vigente o que fue adulterada.

Con información de la Policía del Chubut, redactada y editada por un periodista de ADNSUR