Figueroa encabezó la quema de drogas en Neuquén y destacó la lucha contra el microtráfico

La provincia del Neuquén vivió este lunes una jornada significativa en su política de seguridad: la quema de la segunda tanda de drogas decomisadas desde la implementación de la desfederalización de la lucha contra el microtráfico. El acto se llevó a cabo en el cementerio de Neuquén capital, encabezado por el gobernador Rolando Figueroa, junto al ministro de Seguridad, Matías Nicolini, el intendente Mariano Gaido y el fiscal general José Gerez.

Durante el procedimiento se incineraron más de 28 kilos de estupefacientes, entre cocaína, cannabis y otros alcaloides, valuados en 570 millones de pesos, según datos de la Dirección Antinarcóticos.

El gobernador Figueroa destacó que esta acción forma parte de una política integral de seguridad, con la participación de todas las instituciones y la ciudadanía. “Esta quema de droga es un mérito de todos los neuquinos”, sostuvo, y remarcó el valor de las denuncias anónimas, que han sido claves para los allanamientos y secuestros realizados en distintos puntos de la provincia.

Identificaron al hombre de 30 años que murió en una avenida de Comodoro tras sufrir un paro cardíaco

Figueroa explicó que la lucha contra el microtráfico apunta a desarticular la última etapa de la cadena del narcotráfico: “La palabra micro no significa que nos enfocamos en lo chico, sino en el punto más cercano al consumidor, que es donde más daño hace”.

Resultados y estadísticas

Según el Ministerio de Seguridad provincial, la política de combate al microtráfico ya muestra resultados concretos.

Más de 1.000 allanamientos realizados en lo que va del año.

Un 75% de procedimientos con resultados positivos.

Una reducción del 30% en los delitos contra la propiedad.

“Esta gestión cambió la forma de abordar el delito”, sostuvo Figueroa. “Hoy no solo actuamos, investigamos. Desarticulamos las bandas antes de que escalen, y eso se refleja en la baja de los índices delictivos”. Conmoción en Comodoro: un hombre sufrió un paro cardíaco en plena calle y murió

El trabajo conjunto entre instituciones

El ministro Matías Nicolini subrayó que la estrategia provincial repercute directamente en otros delitos. “Cada operativo contra el microtráfico implica secuestros de armas, vehículos y dinero. Son estructuras criminales que también están detrás de robos y hechos violentos”, explicó.

Destacó además el trabajo coordinado con el Ministerio Público Fiscal, la Policía provincial y los municipios, especialmente Neuquén capital, que comparte el sistema de cámaras de vigilancia con la fuerza policial. “Esta batalla sin cuartel contra las drogas repercute en la seguridad de todos los neuquinos”, afirmó Nicolini.

El intendente Mariano Gaido destacó que Neuquén capital se convirtió en un ejemplo nacional en la lucha contra el narcotráfico gracias al trabajo conjunto entre niveles de gobierno. El municipio pondrá a disposición un cromatógrafo para análisis químicos y el sistema de videovigilancia urbano, con más de 2.000 cámaras activas.

El perito del caso Loan reconstruyó minuto a minuto la tragedia y reveló una teoría escalofriante

“El compromiso de la ciudad es total. Nos sumamos con tecnología, infraestructura y cooperación institucional para seguir fortaleciendo la prevención y la investigación”, expresó Gaido.