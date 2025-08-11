Argentina atraviesa una de las investigaciones sanitarias y judiciales más delicadas de los últimos años. El foco está puesto en el uso de ampollas de fentanilo contaminadas con bacterias multirresistentes, una situación que ya provocó 76 muertes en todo el país. Así lo confirmó el juez federal Ernesto Kreplak, quien advirtió además que “esta cifra podría seguir en aumento”.

El caso está siendo investigado por el Juzgado Federal N.º 3 de La Plata y se originó tras la muerte de un paciente en el Hospital Italiano de esa ciudad. A partir de ese hecho, las autoridades sanitarias encendieron las alarmas y la ANMAT procedió a retirar de circulación todos los lotes de fentanilo, un analgésico de uso hospitalario, utilizado habitualmente en procedimientos quirúrgicos o tratamientos intensivos del dolor.

Aumento y bono para empleadas domésticas: cuánto ganan por hora y por mes en agosto de 2025

De los lotes analizados, dos estaban contaminados, aunque solo uno fue distribuido ampliamente: se estima que se aplicaron unas 45 mil ampollas en centros de salud del país antes de detectarse el problema. El otro lote fue identificado antes de ser utilizado.

Por otra parte, según datos oficiales, los operativos permitieron recuperar 115.000 ampollas y evitar que se aplicaran otras 30.000. Si bien se trata de un dato alentador, el magistrado remarcó que el riesgo aún no ha terminado. “Esto no llegó a un techo. Lamentablemente, con el correr de los días, el número de víctimas podría aumentar”, señaló.

Chile confirmó la suspensión de la importación de carne y le cerró las puertas a los productos argentinos

Además, Kreplak subrayó una grave falla estructural: “El país carece de un sistema de trazabilidad para esta sustancia”, algo que considera fundamental corregir para evitar futuras tragedias.

LA CAUSA

Por el momento, hay 24 personas bajo sospecha en el marco de la causa, aunque ninguna ha sido detenida. Mientras tanto, el equipo judicial continúa cruzando datos entre los lotes aplicados, historias clínicas y certificados de defunción para identificar nuevas posibles víctimas.

Uno de los lotes más comprometidos contenía 154.000 ampollas, de las cuales 1.300 fueron aplicadas solo en el Hospital Italiano. Desde el inicio de la causa, los investigadores estimaron que podría haber más de 100 víctimas fatales.

La principal empresa de pollos en Argentina atraviesa una profunda crisis: despidos y pago de sueldos en cuotas

QUÉ ES EL FENTANILO Y PARA QÚE SE USA

El fentanilo es un opioide sintético de alta potencia, entre 50 y 100 veces más fuerte que la morfina. Se utiliza en el ámbito hospitalario para el tratamiento del dolor agudo, especialmente en cirugías, cuidados intensivos y pacientes con enfermedades terminales.

También es empleado en situaciones de dolor crónico resistente a otros analgésicos, siempre bajo estricto control médico. Debido a su potencia, cualquier error en la dosificación, elaboración o manipulación puede tener consecuencias graves, incluso letales.

Características claves:

Se administra en forma de parches, inyecciones, pastillas o tabletas sublinguales bajo prescripción médica.

Tiene un alto riesgo de sobredosis, especialmente cuando se usa fuera del ámbito médico.

Con información de Noticias Argentinas, redactada y editada por un periodista de ADNSUR