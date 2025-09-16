El femicidio de Jessica Scarione, ocurrido en el barrio Colonia Rural Nueva Esperanza de Neuquén, conmociona a la provincia. La mujer, de 36 años, había denunciado a su pareja, Luis Alberto Espinoza, por violencia de género y, pese a que existían medidas cautelares vigentes, fue asesinada de manera brutal.

Espinoza, de 45 años, es el principal sospechoso del crimen y se encuentra prófugo. La fiscal del caso, Lucrecia Sola, ordenó su inmediata detención y dispuso diversas medidas de investigación, como el secuestro de cámaras de vigilancia y entrevistas a vecinos.

La Policía difundió un alerta de búsqueda: Espinoza mide 1,63 metros, es de contextura robusta, tez trigueña, cabellos y ojos oscuros.

Cómo fue el hallazgo

El hecho habría ocurrido el pasado viernes, aunque el hallazgo se produjo recién el domingo, cuando el padre del presunto autor encontró el cuerpo de Jessica en una vivienda ubicada sobre la calle Maíz, entre La Papa y La Vid, donde residen familiares de Espinoza.

La víctima presentaba dos disparos de arma de fuego en el abdomen y heridas cortantes. La autopsia, solicitada al Cuerpo Médico Forense, será clave para confirmar los detalles de la muerte.

Medidas de protección que seguían vigentes

El caso generó fuertes cuestionamientos, dado que Jessica había denunciado a Espinoza por violencia de género el 24 de agosto. En ese momento, la Justicia le otorgó medidas de protección, un lugar en un refugio y un botón antipánico, que la mujer decidió no retirar.

De acuerdo con un comunicado oficial del Juzgado de Familia, la víctima incluso pidió el cese de esas medidas tras retomar la convivencia con Espinoza. Sin embargo, la Justicia decidió mantenerlas vigentes hasta volver a escucharla formalmente.

El comisario Juan Carlos Barroso, jefe de la división Homicidios, señaló que Espinoza tenía antecedentes de denuncias por violencia. Scarione era madre de cuatro hijos, que actualmente se encuentran al cuidado de otros familiares.