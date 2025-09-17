El hecho se conoció el domingo, cuando un familiar se acercó preocupado a la vivienda de la víctima, ubicada en la calle Maíz entre Papa y La Vid, tras no tener noticias de ella desde el viernes. Allí encontraron el cuerpo con heridas de arma de fuego en el abdomen y cortes en distintas partes.

El informe del Cuerpo Médico Forense determinó que la causa del deceso fue una hemorragia masiva provocada por un disparo en la arteria ilíaca. Vecinos del barrio relataron que la noche previa habían escuchado una fuerte discusión en la casa y que al día siguiente observaron el interior desordenado, con objetos tirados y dañados.

Investigación y antecedentes

La fiscal de Homicidios, Lucrecia Sola, lleva adelante la investigación y confirmó que el caso se encuadra como femicidio. Espinoza tenía denuncias previas por violencia de género y medidas cautelares que habían cesado tras el reencuentro con la víctima, con quien había retomado la convivencia.

La policía difundió sus características físicas durante la búsqueda: 1,63 m de altura, contextura robusta, tez trigueña, ojos y cabellos oscuros. Finalmente fue detenido tras un intenso operativo.